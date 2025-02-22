出馬路做掌上壓！後生仔跨欄亂闖路中心片瘋傳　網民：指抖音片？

亂過馬路已是不該，竟還在路中心嬉鬧！近日網傳「車cam片」，有數名青少年在馬路中心玩樂，不但有人跨欄衝出馬路，甚至有人等汽車駛過後在路中心做掌上壓。有司機駕駛汽車經過，行車記錄儀剛巧將青年的離譜行為拍攝下來，而網民看完影片都鬧爆片中青年們「累己累人」，並望片主向執法部門舉報。



網傳影片指有數名青年亂闖馬路，在路中心玩樂。（Facebook影片截圖）

有網民將該段影片上傳至Facebook群組「車cam L（香港群組）」，並表示「原來而家啲學生興咁玩」。

有青年（圖右）在路中心做掌上壓。（Facebook影片截圖）

闖馬路中心做掌上壓

從影片可見，數名青年在馬路上嬉戲，有人無視即將駛至的汽車，橫越馬路跑向對面；之後又有另1人在汽車駛過後高舉雙手跑到馬路中央，在同伴注視下在路中心做掌上壓。另一段影片則可見，有青年在片主汽車駛過後，從行人路跨欄衝出馬路，隨後奔向對面同伴處，而眾人均站出路旁，並非於行人路上等候。

有青年（圖左）在片主汽車駛過後，從行人路跨欄衝出馬路。（Facebook影片截圖）

網民鬧爆：累人累物

影片引起網民熱議，不少人批評片中青年亂過馬路的行為不當，不但觸犯法例，還會影響其他道路使用者，「馬路中心做掌上壓係咩玩法」、「拍緊走（抖）音片」、「玩到無嘢好玩？」、「做埋晒啲無聊嘢」、「黐X線，攞自己條命嚟玩」；亦有人建議片主向警方舉報，「報警啦！」、「呢啲人真係要拉晒去，累人累物！」。

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