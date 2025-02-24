港鐵乘客稱便急借廁所被拒　出1招成功去洗手間　掀網民爭議

乘搭港鐵時人有三急，但站內沒有公眾廁所，向職員借用廁所卻被拒絕？有乘客於網上發相發文，指他到港鐵石硤尾站客服中心問職員借廁所小便，惟職員多番稱「沒有洗手間」，樓主遂使出1招，終於令職員就範，「幫手call人帶我去（洗手間）」。



根據港鐵網站資料，石硤尾站付費區域內沒有設置公眾廁所，相信樓主所借用的是港鐵車站職員廁所。



事件引起網民熱議，有人批評港鐵職員做法，「有冇諗過人哋急起上嚟真係好慘？呢啲咁嘅職員一啲同理心都冇」；不過亦有網民認為，職員廁所並非公眾廁所，未必外借，「如果個個都借，職員咪好唔得閒」。另有有不少網民分享向港鐵職員借廁所經歷。



《香港01》記者已就事件向港鐵查詢，正等候回覆。



每個港鐵站都設有職員廁所。（資料圖片）

乘客人有三急 向港鐵職員借廁所被拒

港鐵標榜用心服務乘客，「心繫生活每一程」，但近日有乘客於網上發相發文，大呻向港鐵職員借廁所不快經歷。樓主表示，乘搭港鐵時「人有三急」，到石硤尾客務中心問職員借廁所小便，卻被職員拒絕，「借個toilet小個便都唔得？（職員）第一句：唔好意思，我哋呢度無洗手間」。

乘客出1招終可去洗手間

樓主指「其他站都可以借喔」，職員只重複「唔好意思，我哋呢度無洗手間」。樓主感到不滿，致電車站電話，對方才終於願意借出廁所，「我就打去車站電話，之後佢先幫手call人帶我去，有無搞錯？」。他又批評該職員做法有問題，「石硤尾港鐵職員咁樣做嘢㗎咩？好明顯呢位職員好有問題？」。

港鐵車站列明，乘客如需使用洗手間，可按對講機掣聯絡職員。（網上圖片）

網民熱議港鐵是否需借出職員廁所

網民看過帖文議論紛紛，有人批評港鐵職員做法，「有冇諗過人哋急起上嚟真係好慘？呢啲咁嘅職員一啲同理心都冇」、「地鐵的宣傳口號最浮誇，說什麼同理心和共融。急到『爆』都說不借」、「個個站都有廁所，只是佢哋借唔借而已」、「以前我喺港鐵做過PA，上堂講過如果有乘客/途人人有三急，係可以搵人陪佢去廁所再出返閘的！好明顯係個CS怕麻煩唔做囉！」。

也有網民認為，職員廁所並非公眾廁所，未必外借，「過多一個站去到太子都有廁所啦！一定要借人哋個職員廁所嘅咩！」、「石硤尾站外1分鐘就有公廁，唔想出閘，1個站去九龍塘或者太子站內都有廁所」、「借係人情唔借係道理」、「知唔知點解唔借？因為啲人成日搞到個廁所污糟邋遢，又唔沖廁，我做過地鐵站店舖啲職員同我咃講」。

不少網民分享向港鐵職員借廁所經歷。（資料圖片）

網民分享港鐵站內借廁所經歷

另有不少網民分享向港鐵職員借廁所經歷，「有1次冇預兆哋嚟M搞到條裙都係，行去問個女職員同佢講，佢都唔肯借，超尷尬」、「我都係較多屎尿嘅人，其他站，我都有借過，而有1次咁啱石硤尾站想借，佢哋話無得借，咁咪算囉。立即出閘搵個廁所」、「好多年前試過喺CWB（銅鑼灣）站攪肚痛，十分感激當時港鐵職員借員工廁所畀我用」、「其實都好睇那個人係咩態度去借嘅」。

《香港01》記者於2017年曾就港鐵車站借用洗手間的問題作出報道，當時港鐵發言人回應強調，站內設有職員洗手間，所有乘客欲使用職員洗手間都需要由職員安排及陪同前往。

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