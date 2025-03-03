呃錢黨？馬鞍山操普通話男女向途人索錢　街坊認出慣犯：專揾阿婆

騙徒出沒馬鞍山？近日有馬鞍山街坊於網上群組發文，指家人於區內目擊2名操普通話男女，向獨行的女士或長者「埋身」要錢，曾有途人打算給錢之時，幸有人上前制止並報警，才免於被騙，她於是貼出2人照片，提醒附近居民要小心。



不少網民都狠斥騙徒惡行，「有手有腳唔做嘢，偷呃拐騙最在行」，又質疑「點解仲有人畀錢呢啲人渣」。留言區不乏馬鞍山居民，以及其他地區網民，指涉事男女疑是「慣犯」，過往亦曾被拍到於各區「揾食」，故引來許多聲音譴責「大種乞兒」。



有馬鞍山街坊貼相指，區內出現「二人行」騙子。（FB「馬鞍山之友 2.0」圖片）

「二人行」騙子出沒馬鞍山

該女街坊於2月20日（星期四）在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」上傳多張照片，分享馬鞍山1對「二人行」騙子。樓主指，當時家人和相中2名40多歲、操普通話男女一起搭乘屯馬綫列車，之後目擊二人於區內向獨行的女士或長者「埋身」要錢，其間曾有途人打算給錢，幸有人上前制止並即時報警，惟待警察來到前，二人經已逃去無蹤。

男子被偷拍目露兇光 女方以手遮臉

從樓主上傳的4張相可見，現場為馬鞍山頌安邨對出位置，2名男女打扮正常，男的胸前揹着背囊，發現被人偷拍時目露兇光；女方則穿着格仔外套，以手掩蓋臉部，兩人結伴同行，疑於馬鞍山區內尋目標「揾食」，樓主於是貼出二人照片，呼籲附近居民要小心提防。

男子發現被人偷拍時目露兇光；女方則以手掩臉。（FB「馬鞍山之友 2.0」圖片）

男子和同行女子被指向獨行的女士或長者「埋身」要錢。（FB「馬鞍山之友 2.0」圖片）

兩人結伴同行，疑於馬鞍山區內「揾食」。（FB「馬鞍山之友 2.0」圖片）

網民狠批2人行騙劣行

許多網民批評相中2人行騙劣行，「賊眉賊眼」、「有手有腳唔做嘢，偷呃拐騙最在行」、「有時真係唔係歧視，但自身經歷差唔多九成講普通話，走過嚟第一句都係問我攞錢，又話無錢開飯無錢搭車，但一睇衣着打扮仲着得好過我，完全係呃錢呃人善心」、「而家行乞方法真係愈來愈多，睇嚟香港真係太多好心人」，同時質疑「點解仲有人畀錢呢啲人渣」。

多名馬鞍山街坊稱曾遇相中人

有馬鞍山街坊亦表示曾遇到相中人，「4點幾喺海柏（花園）見到佢哋」、「我喺馬鐵站遇過佢哋」、「我頭先見到呢兩條友專揾啲阿婆，去到鞍祿街公園就唔見咗人」、「他們頭先都問我拎錢，我趕唔切影相」。

相中男女被指是「慣犯」 曾出沒全港各區「揾食」

有人就貼出其他地區的群組截圖，顯示相中2人過往曾被拍到於街上向人要錢，被指是「慣犯」，故有留言狠斥兩人「大種乞兒」，「一聽到普通話，即刻閃」、「遍佈全港每個角落」。有人建議若遇同類騙子的反擊方法，「以後見到呢啲大大聲叫：『有人呃錢呀』」、「陰司紙入利是封，撞到佢哋送兩封」。

（facebook「馬鞍山之友 2.0」）