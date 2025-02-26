男童遭掌摑還手︰X你老X　遭長髮婦爆粗狂打　網民︰𡃁仔已好忍得

成年人和兒童發生衝突時，理應保持冷靜，切忌將衝突升級。網上流傳1條影片，顯示1名男童與2名成年女子爭執，雙方懷疑事前曾經推撞，其後怒目對峙，其中1名白衣長髮婦人走近男童，爆粗挑釁稱：「嚟吖，打X我呀！」另1名女子相信曾和男童推撞，反而勸喻長髮婦離開。惟長髮婦責罵男童時竟起手掌摑，捱打的男童隨即爆發還手，雖然只是一下反抗，且被擋住沒有大力打到對方，但長髮婦憤怒地衝前，不但把男童的衣領扯至變形，更出手又起腳膝撞暴打施襲，更再次大力掌摑男童。男童最初任由拉扯不再還手，但因掌摑力度太大，他怒罵「摑我，X你老X」，雙方繼而互打。



其後1名成年男子到場調停，雙方各說各話，男童稱先被長髮婦一方推撞，女友人則稱是男童一度想「郁手打我，但冇打到」，長髮婦支持女友人，先爆粗「你老X臭X」，然後反過來針對男童提及「X你老X」，聲稱自己作為母親，即使斥責男童，都沒有提及對方母親，甚至指「你X我老X，我就打X你」。男童破音地反駁對方如果施襲，就會通知社工「捉X你」，女友人形容男童「冇教養」、「應該有問題」。



影片瘋傳後惹來網民熱議，紛紛直斥長髮婦「打細路」在先，留言，「個女人出手打人先」、「告得虐兒」，又形容男童雖然怒目而視，顯示其情緒快要爆發，但過程中仍拼命忍耐，「個𡃁仔已經好忍得，係個阿姐不停挑釁囉！」、「呢個女人恃住自己大年紀，又兇人又出手先！最尾個小朋友感覺被屈，歇斯底里地作出咆吼」。不過，有網民認為不知道事前經過，不應多加評論，但即使是小朋友先動手，作為1成年人都不應以暴易暴，反而應該通知對方監護人，「小朋友郁手，你又郁手？你同個小朋友有咩分別？」。



長髮婦指罵一番後掌摑男童。（網上影片截圖）

長髮婦猛摑 男童怒喝︰摑我，X你老X

相關影片長約3分鐘，在社交平台瘋傳，樓主沒有交代事發日期和地點，但網傳現場為香港觀塘區1條公共屋邨。

片中可見，男童和白衣長髮的婦人最初怒目對峙，長髮婦爆粗挑釁「嚟吖，打X我呀」，男童雖滿臉怒意，但仍沒有出手。另1名女子勸喻長髮婦離開，但長髮婦沒有聽從，反而出手掌摑男童，男童不甘捱打，反手作出一下還擊，繼而退後。長髮婦擋着見男童，見他竟敢反抗，登時大怒衝前，拉扯男童上衣，令他的衣領嚴重變形而露出肩膀。

長髮婦最少3次起腳膝撞男童，連番出手打頭，甚至猛摑對方。男童最初把身體縮起作防衛而沒有還手，但他被掌摑時因力度太大而傳出響聲，男童怒斥「摑我，X你老X」，之後開始還擊，2人出手糾纏爭持，長髮婦更稱「摑你使擇日子呀？」。

1名穿藍衣大叔上前表明「我細路，我處理」。（網上影片截圖）

長髮婦先說「你老X臭X」，指控男童推撞其同行女友人，但男童反駁先遭她們推撞。（網上影片截圖）

長髮婦︰重點係X我老X

事件開始引來其他途人介入，但長髮婦仍然不肯放手，直到1名藍衣大叔上前表明「我細路，我處理」，長髮婦才肯鬆手，但仍繼續出口責罵。長髮婦先說「你老X臭X」，指控男童推撞其同行女友人，但男童反駁先遭她們推撞，女友人「你真係冇教養，佢郁手打我，但冇打到」，長髮婦將重點放在男童1句粗口，指責對方「夠膽死X我老X」、「大大聲X我老X」、「重點係X我老X」，直言自己作為媽媽，剛才都沒有辱罵男童母親，她更指「你X我老X，我就打X你」。

男童指剛才正在附近嬉戲，已被對方斥責，可能觸發推撞過程，他更破音式反駁，如果對方真的再次動手，就會通知社工「捉X你」。長髮婦卻質疑社工是否有能力，男童更加激動，大聲喝罵「係呀！咩料？」。長髮婦對男童態度極為不滿，藍衣大叔一直叫男童「收聲」，要求他勿再駁嘴。而長髮婦的女友人最後連說「佢應該有問題，算啦」，影片到此結束。

長髮婦指「你X我老X，我就打X你」。（網上影片截圖）

男童反駁如果對方真的再次動手，就會通知社工「捉X你」，長髮婦卻質疑社工是否有能力，男童更加激動，大聲喝罵「係呀！咩料？」，長髮婦不滿男童態度。（網上影片截圖）

網民︰你打人，人哋咪X你老X囉

大量網民留言直斥長髮婦「打細路」不對，「阿姨你郁手先，有片」、「你打人，人哋咪X你老X囉，睇住啲𡃁仔嚟蝦」、「你摑我，我梗係X你老X」。有人認為男童雖然十分憤怒，但已算是很剋制，「大家都有唔啱，但見個男仔都好忍得手」、「男仔出手被擋住，但畀個女人狂膝撞點計？」。有人則指影片並非拍到全部事實，提醒切勿「跟車太貼」，但認為即使小朋友先推撞，成年人壓應保持冷靜，並非當場「私了」，「小朋友做錯，你應該提醒佢改，唔係好似片入面咁郁手打佢，體罰只會助長暴力」。

（綜合）