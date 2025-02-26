2元乘車優惠2改動：設上限、10元以上二折　網民籲：高官二折出糧

【長者2元乘車優惠／財政預算案2025】政府面對財赤挑戰下，修訂長者2元乘車優惠的方案惹起社會廣泛關注。財政司司長陳茂波公布最新1份《財政預算案》，長者2元乘車計劃會維持「滿60歲即可享有」，但會有多項改動及限制，包括每月上限240程，以平均每日8程；10元以下車資會繼續收2元，但10元以上車資改以二折計算。



政府公布修訂長者2元乘車優惠計劃。（資料圖片）

長者2元乘車優惠使用次數設上限 網民：搵老人家開刀

2元乘車優惠的改動令網民議論紛紛，批評政府財赤應先剝減問責官員、議員及高層公務員等薪酬福利，而非「向老人家開刀」，「政府財政唔掂，係咪應該首先政府人員減薪先呢，你哋唔係應該幫市民咩，點解竟然一有事市民頂住先？」、「點解要搵老人家開刀？應該cut高官議員」、「飲水思源！拎2蚊嗰批都為香港付出唔少」、「高官與議員『2折』出糧」、「又向弱勢社群開刀」、「其實呢2蚊搭車系敬老，今時今日有今日嘅香港，係靠班長者建立出嚟」。

也有網民認為長者2元乘車優惠新方案「好複雜」，「長者點會睇得明，仲要自己計次數？」、「有幾多車費係10蚊以下？」、「上車前都要左計右計，長者點會識？」。

網民認為，解決財赤應先減高官薪酬。（資料圖片）

撐改動2元乘車優惠 網民：福利不能無限制

不過也有網民支持政府改動長者2元乘車優惠，「不是老人家問題。係防止濫用車資福利問題，造成超過多支出」、「無錯，福利不能無限制，$2搭車係德政，我都希望老咗都仲可以享受呢個福利，而唔係得呢幾代老人家先有得用」、「因為第日只會愈來愈多老人家，愈來愈少人工作，政府稅收減少支出增多，而家唔出手，唔通等儲備乾塘先出手咩」。