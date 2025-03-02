台棒球隊新團長人選惹爭議　被前任爆曾「偷闖啦啦隊女生休息室」

台鋼雄鷹應援團於25日公布新團長「朝氣鷹雄」Matt，但此人選卻引發球迷熱議。



部分球迷發現，Matt曾於去年9月擅自進入啦啦隊休息室，最終被時任團長希本除名。然而，時隔5個月後，他卻成為新任團長，引發輿論風波。

台鋼雄鷹應援團前團長希本（IG@sipun_fighting）

新團長「朝氣鷹雄」Matt被揭曾偷闖啦啦隊休息室，引發球迷熱議。（IG@tsg_hawks）

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事件曝光後，Matt於27日出面道歉，表示當時是在工作人員陪同下進入管制區，並已深刻反省。然而，希本同日也透過社群媒體還原當時情況，強調Matt確實因闖入休息室而被剔除，且：

第一時間試圖隱瞞，最後才被揭發。

希本表示，應援義工有嚴格規範，其中一大禁忌便是不得擅闖管制區。而在2024年9月20日賽事期間，Matt被發現進入啦啦隊休息室，事後協同工作人員道歉，稱：

是因有女孩邀請合照才誤闖管制區。

然而，因其屢次違規，最終遭到應援團除名，並記錄於檢討報告中向上層回報。

對於此事再度引發討論，希本希望能夠釐清真相，避免無辜義工遭受攻擊。他強調，當時已提醒所有工作人員應引以為鑑，並期望未來能讓應援團回歸專業，專心為球隊加油。Matt則多次公開致歉，並強調球團已查證相關情況，證實並無不當行為，但此番說法仍難平息外界輿論。

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