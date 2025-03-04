不要開啟它！小紅書女收更改送貨地址短訊　點開連結被騙$1500！

騙徒手法層出不窮，假如收到含不明連結的手機短訊，切勿開啟連結。最近有小紅書女使用者發文，表示早前慘被騙去1,500元，起因是其收到1則手機短訊，稱有貨品無法送遞，要求樓主點選連結以更改收貨地址，不料樓主一開啟連結後被扣電話費，讓她不禁大嘆「為自己很小心了，真的，百密一疏」。



有小紅書女使用者發文，指早前收到1則手機短訊，稱有貨品無法送遞，要求樓主點選連結以更改收貨地址，不料她一開啟連結後被扣電話費1,500元。（小紅書圖片）

收短訊要求改送貨地址

樓主在小紅書以「這就沒了1500塊錢」為題發文，她上傳手機截圖，顯示她日前收到文字訊息，寫道「由於您的收貨地址不完整，我們無法完成配送。請點選以下連結更新您的地址，謝謝！」，並在最後附上一串不明連結。樓主在截圖上寫道「不要開啟它」，又分享指自己不幸「中招」受騙的經過，她在點開連結後即被扣電話費，事後向相關電訊公司查詢，對方卻說「授權可以扣（電）話費買app」。

網民分析曾填寫聯絡電話及驗證碼

帖文引來大批網民留言，不少人提醒切勿點開任何不明連結，「一定不要開啟簡訊發的連結，有什麽事直接找官方網站問啊」、「這是很經典的騙局了……永遠不要點開短訊發的網址或者別人發的二維碼，哪怕是官方發的也不行，因為騙子會偽裝」。

帖文引來大批網民留言，不少人提醒切勿點開任何不明連結。（《喜歡的話請響鈴》劇照）

另外，也有部份網民根據樓主上傳的截圖分析，指樓主在點選連結後，必定曾填寫手機號碼等資料，才會收到驗證碼短訊，而且曾將驗證碼填寫到可疑網站上，才會被扣費，「她絕對是自己亂填了什麽東西，蘋果只要不越獄的話安全性很高的，在妳沒有亂點亂填的情況下hack不了妳的賬戶」、「圖一前天下午4:09收到的詐騙短訊，圖二妳4:15就收到了授權用話費作為Apple服務扣費方式的驗證碼短訊，所以肯定就是妳在那個網站裏填了什麽東西，譬如妳的手機號，然後妳收到驗證碼又沒仔細看到底是什麽驗證碼，就填到網站裏了」。