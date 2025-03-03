觀塘川菜店貼告示「沒有水供應」要飲$6買　網民：執笠唔好問點解

港人北上成趨勢，本地食肆生意已難做，不過有港男在網上發相，指觀塘廣場有間四川菜食店，門口玻璃竟貼上「本店『沒有水』供應」，要飲水可給6元去買，港男於是在網上的飲食群組公審店家，有網民認為食店主打辣味餸菜，卻不提供免費飲用水，認為十分離譜。



帖文引來網民熱議，不少人鬧爆「無紙巾提供要錢買，水要自己去水機拎，呢啲縮骨算爆一律唔會幫襯」、「執笠唔好問點解」、「計計較較，好快等執」。不過也有人認為店家算均真，「果然坦白，客人可以自由選擇」。



觀塘有四川菜食店門口玻璃貼上「本店『沒有水』供應」，遭樓主在網上公審。（Facebook圖片）

川菜食店「沒有水」供應 要付6元買

有港男在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」中發相，指在觀塘廣場有間四川菜食店，門口玻璃竟貼上「本店『沒有水』供應，可以選擇$6買，多謝合作」，樓主認為離譜，於是公審店家。

網民鬧離譜，「食肆連水都要買，要賺到盡」。（網上圖片）

網民鬧爆縮骨：食辣唔俾水

帖文引起熱議，有網民認為吃辣為主的食肆，竟然沒有提供免費飲用飲水給顧客，還要額外收費，做法令人費解。不少網民鬧爆食店，「食辣唔畀水」、「有咁辣我咁辣，睇下啲客忍到幾耐唔飲嘢」、「食肆連水都要買，要賺到盡！」、 「因小失大，好快等執」、「無紙巾提供要錢買，水要自己去水機拎，呢啲縮骨算爆一律唔會幫襯」、「執笠唔好問點解」。有人認為「好簡單，煲一壺水，要就斟畀人或者斟定落杯，連咁簡單都唔做，仲乘機賺錢」。

不過有人認為店家都算均真，「果然坦白，客人可以自由選擇」、「好多都冇水供應啦，佢提你又話佢， 唔提你個啲反而無問題」。