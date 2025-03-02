旺角制服女暴打男友影片瘋傳！後續更狂：我係癲婆　心酸原因惹議

【MMA】女生街頭發爛，所謂何事？本港網絡瘋傳1段「旺角MMA」影片，見到旺角街頭有一對疑似情侶吵架，女方向男方咆哮「掟鞋」，更動手拳腳並用又打又踢，狠勁之強傳出「嘭」聲巨響。其間有路人勸女方冷靜，女方即怒吼「收嗲啦，關你X事啊！」，她又大叫：「]我係癲婆啊！我係黐線㗎！」，狂兇路人，男方則叫圍觀人群不要報警，並拉走女方。影片至此結束。



網民看過影片議論紛紛，有人笑言「真‧街霸」；也有不少網民估計女生「發爛渣」背後有心酸原因，「個男人做咗咩個女人要咁踢佢，男想分手定出軌？」、「女仔一定很痛苦才會歇斯底里打人，希望佢可以過渡到啦！可憐！」。



本港網絡瘋傳1段「旺角MMA」影片。（影片截圖）

旺角街頭吵架 女推開男友：走啊！

吵架必有因。有港女3月1日（星期六）晚上於社交平台threads發布該段「旺角女街頭暴打男生」影片，留言「大癲……」。

影片長29秒，見到當時正值晚上，現場有大批路人圍觀。影片一開始，旺角制頭有穿水手制服的長髮女生坐在地上，疑似男友想扶她起身，惟長髮女大力推開男方，聲嘶力竭咆哮：「走啊！」

長髮女生坐在地上，疑似男友想扶她起身，惟長髮女大力推開男方，聲嘶力竭咆哮：「走啊！」（影片截圖）

長髮女生坐在地上，疑似男友想扶她起身，惟長髮女大力推開男方，聲嘶力竭咆哮：「走啊！」（影片截圖）

長髮女生坐在地上，疑似男友想扶她起身，惟長髮女大力推開男方，聲嘶力竭咆哮：「走啊！」（影片截圖）

長髮女生坐在地上，疑似男友想扶她起身，惟長髮女大力推開男方，聲嘶力竭咆哮：「走啊！」（影片截圖）

拳腳並用暴打男友

長髮女隨後站起揮拳打向男方，又起腳踩和踢男方大髀至少3下，力度之強傳出「嘭」聲巨響。面對女方猛攻，男方未有還擊，伸手擋格，長髮女起腳後失平衡退開。不過長髮女未有停手，即場脫鞋擲向男方，隨後再次揮拳起腳「拳腳到肉」。

長髮女隨後站起揮拳打向男方，又起腳踩和踢男方大髀至少3下，力度之強傳出「嘭」聲巨響。（影片截圖）

長髮女隨後站起揮拳打向男方，又起腳踩和踢男方大髀至少3下，力度之強傳出「嘭」聲巨響。（影片截圖）

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狂兇路人：我係癲婆啊！

這時有路人問是否需要報警，男方揮手示意不用報警，邊撿起長髮女脫下的鞋子，邊靠近女方，長髮女則向後退，與男方保持距離。雙方對峙，該路人叫女方冷靜，長髮女怒極向路人咆哮「收嗲啦，關你X事啊！」，男方表示「無事無事」，但女方未有停口稱「我係癲婆啊！我係黐線㗎！」，狂兇路人，男方見狀拉走女方。

男方邊撿起長髮女脫下的鞋子，邊靠近女方，長髮女則向後退，與男方保持距離。（影片截圖）

男方邊撿起長髮女脫下的鞋子，邊靠近女方，長髮女則向後退，與男方保持距離。（影片截圖）

路人叫女方冷靜，長髮女怒極向路人咆哮「收嗲啦，關你X事啊！」。（影片截圖）

男方見狀拉走女方。（影片截圖）

網民熱議背後心酸原因

影片引來網民熱議，有人笑言「真‧街霸」、「邊錘，直踢，迴旋踢，直踢，飛鞋，直踢miss，邊錘miss」。也有不少網民估計女生「情緒失控」背後有心酸原因，「個男人做咗咩個女人要咁踢佢，男想分手定出軌？」、「女仔一定很痛苦才會歇斯底里打人，希望佢可以過渡到啦！可憐！」、「個男人做咗咩個女人要咁踢佢」。

亦有網民認為外人不應多管閒事，「好心人哋情侶嘈交就唔好多事啦，個男仔明顯就係安撫緊個女仔，男仔又唔係受傷又唔係無反抗能力，幫你報警好唔好？然後喺人咁激動嘅時候一副高高在上叫人冷靜，咪只會令對方更嬲，食花生就食花生，一堆厚多士」。