不是流感！醫生喉嚨痛驚覺染上這病菌：中獎了　曾吃抗生素都沒用

【流感／A型鏈球菌／流行性感冒／甲類鏈球菌／症狀】流感肆虐，但還有其他病菌要小心提防！台灣有兒科醫生發文表示，由於自己出現喉嚨痛、微燒、痠痛感等類似流感症狀，但他進行「快篩（快速測試）」發現，自己染上的不是「流感」，而是「它」，直呼「沒想到真的中獎了」。



該醫生表示，過往已曾染過相同細菌，當時吃抗生素也沒有作用，提醒民眾身體不適要趕快求醫，以避免有嚴重後遺症。



流感肆虐，但還有其他病菌要小心提防！（示意圖／gettyimages）

A型鏈球菌症狀與流感相似

台灣兒科醫生羅士軒於Facebook專頁「旭恩小兒科診所」上載1張「快篩（快速測試）」呈陽性相片，悲呼「這個不是病人的快篩，是昨天晚上親手做自己的快篩。沒想到真的中獎了」。

羅醫生指出，他因為喉嚨劇痛、微燒、有痠痛感，但沒有看到腸病毒潰瘍，遂懷疑自己是否感染「流感」或「A型鏈球菌（甲類鏈球菌）」，至少這兩個有藥物可以針對性的治療（抗流感藥或抗生素），早點驗出來早點讓症狀緩和」，結果快速測試證實感染「A型鏈球菌」，「真的就猜中……」。

羅醫生指出，他因為喉嚨劇痛、微燒、有痠痛感，但沒有看到腸病毒潰瘍，遂懷疑自己是否感染「流感」或「A型鏈球菌（甲類鏈球菌）」，結果快速測試證實感染「A型鏈球菌」。（Facebook專頁「旭恩小兒科診所」）

羅醫生提到，「A型鏈球菌」與肺炎鏈球菌都屬於「鏈球菌家族」，但卻是不一樣細菌。他解釋，「 A型鏈球菌」不管是大人或小孩都有可能被感染，最常以「咽喉炎」及「扁桃腺炎」呈現，可能伴隨一般感冒輕微咳嗽、流鼻水症狀；「猩紅熱（同樣由A型鏈球菌引致的細菌感染）」則是另一種表現，除了「發燒」、「扁桃腺炎」外，還會出現「草莓舌」、「摸起來如砂紙般粗糙的皮疹」。

羅醫生提醒身體不適就要趕快求醫，以避免嚴重後遺症。（示意圖／gettyimages）

A型鏈球菌嚴重可致命

羅醫生指出，如果是一般輕症，通常在使用抗生素24至48小時會緩解症狀，經過適當治療24小時後不具有傳染力；然而「A型鏈球菌」偶而會造成嚴重感染，「蜂窩型組織炎」、「壞死性筋膜炎（食肉菌）」、「風濕性心臟病」、「急性腎絲球腎炎」，甚至會產生致命的「鏈球菌毒性休克症候群（STSS）」。

羅醫生以自己做例子，他當年在兒科做實習醫生時，亦曾感染「A型鏈球菌」，看了門診吃抗生素，卻依舊沒改善，「最後還是住院打了好幾天的抗生素」，提醒身體不適就要趕快求醫，以避免嚴重後遺症。

「甲類鏈球菌」感染一般會引起輕微不適，症狀包括喉嚨痛、頭痛、發燒和皮疹（猩紅熱）。（示意圖／gettyimages）

A型鏈球菌4常見症狀小心

根據本港衞生署衞生防護中心，「甲類鏈球菌」即「化膿性鏈球菌」，是1種存活於咽喉和皮膚上的細菌。「甲類鏈球菌」感染一般會引起輕微不適，症狀包括喉嚨痛、頭痛、發燒和皮疹（猩紅熱），而膿皰瘡症狀包括泛紅和痕癢的皮瘡，以及黃色的結痂。

至於「侵入性甲類鏈球菌」疾病，根據受影響身體部位，可出現其他症狀，而早期病徵包括高燒、發冷、頭暈、惡心和嘔吐、嚴重肌肉酸痛、及傷口部位疼痛加劇、出現出現腫脹和發紅；如出現鏈球菌中毒性休克綜合症，嚴重症狀包括低血壓、心率過快、呼吸急促，甚至器官衰竭情況可以很快出現。