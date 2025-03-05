旅遊注意｜花近萬台幣訂「溫泉旅館」開門看呆：像把床放在廁所裡

許多台灣民眾會趁著假期到外縣市遊玩，留宿一晚。



不過，有網友表示自己住宿「大踩雷」，花了近萬元台幣，卻住到像「睡在廁所裡」的房間，讓他超傻眼，氣得發文抱怨。

該貼文曝光後，也引發網友討論。

有網友表示自己花了近萬元台幣卻住到像「睡在廁所裡」的房間，氣得發文抱怨。（PTT）

有網友表示自己花了近萬元台幣卻住到像「睡在廁所裡」的房間，氣得發文抱怨。（PTT）

有網友表示自己花了近萬元台幣卻住到像「睡在廁所裡」的房間，氣得發文抱怨。（PTT）

一名網友在PTT上發文，表示自己是個愛台灣、支持本地遊的人，時常到全台各地遊玩，不過這次挑了1晚要價4861元台幣的溫泉旅館，開門後格局卻像床放在廁所裡，自己原本打算留宿2晚，不料卻連睡都睡不好，讓他氣得發文抱怨：

這房型就是平常給人家休息三小時泡溫泉的，怎麼好意思收9千（台幣）。

貼文曝光後，不少網友回應：

「我住日本湯澤，走路7分鐘到滑雪場，24小時都有暖氣，乾淨舒適，4天也才5千多而已」

「笑死，花9000睡廁所」

「本地遊還不如在家睡覺」

「我在富國島villa，兩晚9000，房前還有泳池」

「裝潢還行，不過也太貴」

「台灣旅行真的是有錢人才玩得起，我還是外遊好了」



不過，也有人認為連假期間旅館供不應求，價格本來就會隨之提升：

「價格公開透明，自己愛住又愛嫌」

「酒店加上溫泉兩個字，價格就是會比同級酒店高」

「挑連假期間的觀光熱區酒店，拿價錢出來罵」

「這不就是給人休息的，你訂錯了吧」

「我好像也有住過類似格局的，但那是青年旅館只要6百塊台幣」



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