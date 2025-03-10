天水圍一家10口領$4萬綜援住公屋？有18歲住戶　網民拆解：不羨慕

【綜援／自力更生支援計劃】本港目前領取綜援（綜合社會保障援助計劃）的數目近20萬宗，政府有「自力更生支援計劃」協助健全綜援申領人尋找有薪工作。不過，有港男早前在討論區發文批評綜援問題，聲稱認識1名18歲的公屋住戶，對方一家10口住天水圍的大公屋單位，每月獲政府4萬多元綜援資助，認為對方無可能會重返職場，直指「呢種人點可能會出嚟做返嘢」。他指「政府一日唔肯源頭減廢，一日都係搞唔掂咬老綜嘅人」。



帖文引來網民爭議，有人認為該「大家庭」是領綜援福利「大食懶」，更稱頓時覺得想不去工作，申領綜援躺平更好。但有理性網民拆解相關個案其實不值得羨慕，「一家十口起碼三個老人家、四個小朋友啦，十口分四皮（皮）唔係好夠分囉」、「一家十口得40k 仲要住埋一齊500呎」、「試過4個人一個廁所都爭到癲，幻想唔到十個人爭一個廁所」。有人質疑帖文真人，甚至批評樓主製造對立「歧視綜援」，「你估綜援話拎就拎？無需要點會攞到綜援？」。



「天水圍一家10口領4萬元綜援住公屋」帖文引起熱議。（資料圖片）

綜援數目約20萬宗

根據社會福利署資料，截至2024年12月31日，綜援數目有195,696個，而2024年4月1日至2024年12月31日，有28,494宗綜援申請。政府已推出「自力更生支援計劃」，協助健全綜援申領人增強受僱能力及增加受聘機會。

政府已推出「自力更生支援計劃」，協助健全綜援申領人增強受僱能力及增加受聘機會。（資料圖片）

天水圍一家10口住公屋領4萬元綜援

不過有港男於連登討論區以「分享下識得一個18歲已經拎緊老綜嘅人」為題發文，質疑計劃成效。樓主聲稱稱認識1名18歲公屋住戶，對方一家10口住在天水圍大公屋單位，每月獲政府派發4萬多元綜援金，「仲要有津貼」，直指「呢種人點可能會出嚟做返嘢？」。

樓主又批評，「（綜援）制度本身有問題唔去審視，然後就做埋晒無謂嘢。你叫佢地返工邊間公司敢用呢班廢人？」，認為「政府一日唔肯源頭減廢，一日都係搞唔掂咬老綜嘅人」。樓主的言論明顯仇視綜援受助人。

網民看完帖文，反指摘樓主製造對立「歧視綜援」，認為相關情況不值得羨慕。（連登討論區）

翻查資料，天水圍目前有10個公屋邨，單位面積呎數最細100多至最大500多呎。樓主所說的「大公屋單位」，相信就是500多呎單位。

網民拆解：不值得羨慕

然而網民看完帖文，反指摘樓主製造對立「歧視綜援」，認為相關情況不值得羨慕，「4萬幾蚊但係10個人，每個人都係得幾千蚊，有幾多？」、「一家十口起碼三個老人家、四個小朋友啦，十口分四皮唔係好夠分囉」、「X你一家十口咬老綜先得4皮好走去羨慕？」、「一家十口得40k 仲要住埋一齊500呎」、「試過4個人一個廁所都爭到癲，幻想唔到十個人爭一個廁所」。

亦有人表示，申請綜援有其審批制度，而且不斷要申報資產和重複審視個案，故當中可能很多隱衷，「你估綜援話拎就拎？無需要點會攞到綜援？」。