港鐵長髮女疑開喇叭睇片　遇乘客投訴這樣反駁　網民1原因提質疑

乘搭公共交通工具時使用手機播放影片或音樂，最好使用耳機或耳筒，以免騷擾他人。有乘客在社交平台發文，上載圖片指早前乘搭港鐵時，遇到1名長髮女子「開喇叭睇片」，於是即場反映不滿，但對方被投訴後認為「唔影響到人」，樓主唯有指出「呢啲係禮貌問題…咁你繼續做一個冇禮貌嘅人」。



網民直斥在公共交通工具上大聲播片很缺德，留言指「有次試過我問使唔使畀埋喇叭，當時真係有喇叭喺袋，佢收都收唔切」、「冇公德心」，但亦有人質疑「得張相，冇聲冇真相 」。



樓主上載該名長髮女子的照片，指她在車廂內大聲播片，惟網民認為「得張相，冇聲冇真相 」。（Threads圖片）

女乘客不認為大聲播片有問題

樓主在Threads上載1張照片，顯示1名長髮女子站在車門旁邊正使用手機，樓主留言指對方沒有使用耳機或耳筒，直接播放影片，樓主便詢問對方，「你唔覺得開喇叭睇片有問題？」，但對方反駁「有咩問題，我覺得我控制到唔影響到人」。樓主即表明已受到影響，惟該名女子仍然沒有認錯，反問「咁即係有咩問題？」。

樓主強調這是禮貌問題，認為讀過書的知識份子知道什麼是禮貌，反諷「咁你繼續做一個冇禮貌嘅人」。

網民留言提供意見

四處都有大聲播片的人，大量網民留言指「試過左右兩邊都播抖音片夾擊，戴埋耳機開大聲音樂，都仲聽到啲抖音聲，勁痛苦，最後自己行去第二卡算」、「伸個頭埋去睇佢睇緊咩, 佢一定會熄咗條片」、「如果佢播歌而你又識唱, 一定要大聲一齊唱, 跟住佢會覺得蝕底咗而熄咗聲」，但亦有人認為只有照片難以播斷長髮女是否在播片，「點解唔拍片？咪老屈」。

（Threads）