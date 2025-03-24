4歲女遭爺爺無故捏手臂！他稱孫女「不乖」　人母教這樣反擊惹議

虐兒固然違法，但以牙還牙同樣不要得。台灣1名人妻在網上表示，老爺早前捏其4歲女兒手臂，女兒即場表示疼痛，但老爺聲稱是由於孫女不乖，所以體罰，但女童只是在看電視，於是向母親投訴。母親當場教導女兒「捏回去！別讓別人隨便欺負你」，即時令老爺傻眼。



許多網民認為「感覺很噁心，不能因為是孫女就可以手來腳來亂捏亂摸」，但亦有人覺得「捏回去不是正確的教法，應該是由爸爸媽媽去跟公公嚴肅警告的講，而不是讓小孩自己以牙還牙」、「不要由女兒自己報仇」。



人妻事後回覆指「也知道要嚴肅告訴公公別這樣捏孩子，但講過了…也沒在聽，當耳邊風！那我只能教孩子保護自己身體」，又指目前與丈夫打算搬走。



老爺早前捏4歲孫女的手臂，女童向媽媽投訴，媽媽便教她「捏回去！別讓別人隨便欺負你」。（《年少日記》電影劇照）

老爺無故亂捏手臂 孫女伸冤

樓主在Threads發文表示，自己和丈夫育有4歲女兒，一家人與老爺同住，但老爺一直都會亂捏孫女，終於有1次女兒正在看電視，突然遭爺爺捏其手臂，女童立即抗議「很痛耶！幹嘛捏我」，爺爺聲稱「因為你不乖啊！」。女童強調只是在看電視，繼而向樓主投訴，樓主立即表示「捏回去！別讓別人隨便欺負你」，老爺聞言傻眼。

樓主指「也知道要嚴肅告訴公公別這樣捏孩子，但講過了…也沒在聽，當耳邊風」。（《淪落人》電影劇照）

網民籲勿以牙還牙 樓主一家準備搬走

大量網民討論事件，「這阿公真的有毛病！到底想幹嘛？」、「好恐怖，如果你不在，會不會對小孩有更多侵犯的舉動？」、「但是教小朋友以牙還牙真的是正確做法嗎？」、「擔心小朋友以後以為私了是正確」。

樓主事後回覆指，只是「覺得不能這樣白白被欺負」，老爺一直捏孩子，自己曾經勸喻，但不果，唯有叫丈夫再次提醒對方，「孩子我都會緊盯，幾乎不會讓她跟長輩獨處」，最近正在留意單位，準備搬出去。

（Threads）