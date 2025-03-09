冒險樂園掟彩虹│代幣擲中紫圈被判「砸底界」 　女顧客：心在滴血

「掟彩虹」遊戲中獎與否，不時引來爭議！近日有女顧客到冒險樂園玩掟彩虹，擲出的代幣以近乎置中模式落在紫色、即大獎圈圈內，但店員以「砸底界」為由，判定未能中獎。樓主對有店員判決感到無奈，於是上傳照片稱「心在滴血」，惹來網民熱烈討論。



有人質疑店員「太手緊」，「咁完美，咁都無中？」、「有幾可可以掟到入最細嗰個圈，呢啲位咪俾人贏囉，人哋開心自然會再嚟玩，（為）一個大公仔幾百蚊無咗個客，都唔明為乜」、「如果咁都唔計，真係以後唔好去」。不過另有留言指事主擲出代幣的確是「砸界」，「藍（紫）獎呢個位係設計啱啱好，真係（中）個幣上面唔應該有空位」、「係掂到，上面仲有咁多紫色」。



有女網民到冒險樂園掟彩虹，代幣以近乎置中模式落在紫色圈圈內，但店員以「砸底界」為由，判她未能中獎。（threads圖片）

代幣近乎置中落在紫色圈內

事主在threads帳號上傳照片，形容「心在滴血」。樓主指照片是由職員拍攝，由於對方認為「砸底界」，故被判未能中獎。從相中可見，樓主擲出的代幣以近乎置中模式落在紫色、即大獎圈圈範圍內，而代幣和上方黑色邊界之間有明顯縫隙，可以清楚看到紫色圈圈的底色。

代幣下方輕微觸碰黑色底界

不過若然放大照片仔細留意，會發現代幣下方似是輕微觸碰黑色底界。樓主指，職員曾向她表示「如果砸近啲個彎位就中（獎）」，故判定她是次擲出代幣未能獲獎，她對職員判決存疑，遂貼出照片交由他人評理。

放大照片後會發現，代幣下方似是輕微觸碰黑色底界。（threads圖片）

網民批職員「手緊」：有人中大獎係咪要扣人工？

許多網民都覺得職員「太手緊」，「玩呢啲同直接送錢無咩分別」、「咁完美，咁都無中？」、「叫佢示範吓個位咁細，可以點唔砸界」、「有幾可可以掟到入最細嗰個圈，呢啲位咪俾人贏囉，人哋開心自然會再嚟玩，（為）一個大公仔幾百蚊無咗個客，都唔明為乜」、「員工都係打份工啫，使鬼幫公司慳咩」，揶揄「有人中大獎，負責嗰個同事係咪要扣人工㗎？」、「掂到少少都唔得，唔講以為頭獎係iPhone 16 Pro」。

建議樓主就事件投訴

有人則建議往後避免再去涉事分店，「如果咁都唔計，真係以後唔好去」、「緊得過份咗喎，轉場吧！」，同時應就事件作出投訴，「可以試吓去官網聯絡個客服上訴，我覺得應該叫中」、「呢個都砸界，咁無可能有人擲中，支持樓主報警」。

有網民建議事主到官網上訴，「呢個都砸界，咁無可能有人擲中」。（示意圖／資料圖片）

有人指的確「砸界」：真係中獎個幣上面唔應該有空位

惟有意見覺得事主擲出代幣的確是「砸界」，「有無另一個角度嘅相，個幣有厚度，垂直影有輕微誤差，要打斜睇個幣底先得」、「藍（紫）獎呢個位係設計啱啱好，真係（中）個幣上面唔應該有空位」、「係掂到，上面仲有咁多紫色」，但一致認為樓主「唔好彩」，「你撞正個非常謹慎嘅Staff」、「佢話砸就砸，話事權喺佢度」。

（threads＠kanicechan__）