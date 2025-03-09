港鐵內地大媽逃票斷正！被包圍怒罵：歧視普通話 職員1招KO獲讚
撰文：布萊恩
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【香港旅遊】乘搭港鐵要支付正確車資，不應「逃票」！網上瘋傳多張相片，指港鐵站內有操普通話大媽違規使用兒童特惠車票「斷正」，被港鐵職員包圍，大媽卻反批評職員「歧視普通話」，而職員處理方法獲拍攝者大讚。最終警察到場處理，大媽獲放行。
相片引來網民熱議，不少人讚港鐵職員做得好，「幾蚊都畀唔起？」、「巨嬰……個心都係BB仔」、「自己唔啱，仲要話人歧視」、「如果因為佢講普通話所以先至放佢，咁樣先至為之歧視，唔係一視同仁，有雙重標準或者多重標準，咁就真係構成歧視」。
《香港01》記者已向港鐵查詢，正等候回覆。
內地大媽用兒童票斷正 批港鐵職員「歧視普通話」
「惡人先告狀」？有港女3月7日晚上11時左右於社交平台Threads發布多張相片，指港鐵站內有操普通話大媽入閘時違規使用小童特惠車票，被職員當場發現包圍，惟大媽反而大叫批評港鐵職員「歧視普通話」，「大媽用兒童飛，比俾人捉仲大叫話人哋港鐵職員歧視普通話」。
大媽遭職員包圍 職員舉動獲讚
第1張相片見到，1名穿黑色外套大媽，與1名女童正在閘內被多名港鐵職員包圍，而大媽取出手機疑似正在拍攝。另1張相片見到，現場至少有5名職員處理，大媽則舉高左手做出大動作，引來大批路人圍觀。
樓主補充，最終警察到場處理，大媽獲放行，但讚揚港鐵職員「用咗時間去攔住大媽」。
網民批巨嬰：自己唔啱，仲要話人歧視
網民看過相片引來網民熱議，不少人讚港鐵職員做得好，「幾蚊都畀唔起？」、「巨嬰……個心都係BB仔」、「自己唔啱，仲要話人歧視」、「如果因為佢講普通話所以先至放佢，咁樣先至為之歧視，唔係一視同仁，有雙重標準或者多重標準，咁就真係構成歧視」。
不過也有網民指，即使開罰單也未必有用，「就算佢地發躖罰單，都唔確保最後收到罰款」、「最後變公司壞賬」。
沒有繳付車費最高罰款5,000元
根據《港鐵附例》，持有特惠車票但該人並不符合發出該車票的任何條件，該人即被視為並無繳付車費；如沒有繳付車費，最高罰款5,000元。
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