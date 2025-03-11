不是新聞8分鐘｜累巴士停駛 婆婆一招KO｜女子周街攞錢被途人追擊

九巴壯男站上層通道！賴死唔走累停駛 霸氣婆婆1招解決震驚全網

乘搭巴士當然要遵守安全守則，包括不能站於上層通道！本港網絡流傳1段影片，指九巴車廂在上層滿座下，有1名健碩男子「賴死唔走」，堅持站在上層的通道，導致巴士無法開出要停駛。司機其後以普通話廣播作出勸喻，壯男始作勢慢慢走向樓梯，但最終坐在附近的婆婆霸氣站起來讓位，才能解決事件。



影片引來網民熱議，對事件結局感到驚，直斥壯男行為差劣，「老人家讓（位）俾佢，佢都好意思坐？」、「一個人有幾癈，面皮有幾厚先做得出」、「無賴」、「車長



好有原則」。



搭飛機遲到遭拒登機 港女公審地勤態度差 網民反批：阻住地球轉

準時到達登機閘口是旅客須遵守的事項。有港女於網上發文公審香港國際機場地勤，她因在機場處理公司事宜及開會而遲往香港快運航空（HK Express）登機閘口，不滿在距航班起飛還剩10分鐘，卻被拒登機，指責地勤態度差劣，怒斥「嗰下真係感到委屈想喊」、「佢唔畀我去旅行呀，dxxm」。



帖文引來熱議，網民反斥港女遲到還大言不慚指責地勤，將個人錯誤推卸他人，「開會大X晒，全機人等佢一個，阻住地球轉」、「仲有10分鐘起飛唔代表入客入到剩番9分59秒呀」、「你委屈，人哋打份工聽order做嘢，俾你影相公諸於世先至係委屈啊」。



香港快運航空網站列明，旅客須帶同旅遊證件，在登機證所列明的登機時間前到達閘口，以預留足夠時間登機。登機閘口會準時於預定起飛時間前30分鐘關閉，遲到者一律會被拒絕登機。



九巴阿伯要求「等埋老婆」 大鬧車廂累停駛：我啱晒！ 結局絕了

乘搭巴士要求司機「等齊人」才開車？本港網絡流傳1段「阿伯大鬧巴士」影片，指九巴263號有阿伯上車後要求司機「等埋老婆」不果，責罵司機累巴士中途停駛，直指「你咪報（報警）囉，我真係唔X驚，報警咪報囉！」。其他長者乘客不滿「圍攻」要求阿伯收聲「唔好騷擾司機」，阿伯則稱自己也是駕駛這條線路的九巴司機，反駁「架車係唔可以大聲講嘢㗎？」，又批評司機「不顧乘客安全」，「佢呢啲就害死人啊，中途停車，交通意外就係呢啲啊」。最終司機繼續開車，阿伯於下一車站下車，下車後疑似司機向乘客道歉，乘客歡呼叫好。



影片引來網民熱議，紛紛批評阿伯離譜，「正自私X」、「報警啦！阻住成車人」、「錯都仲要理直氣壯咁，人無恥便無敵」、「咁把炮坐的士啦」。也有網民認為規矩不外乎人情，「差幾遠呀？如果已經去到車尾就等埋啦，如果仲喺街尾就冇辦法」。



葵盛西邨有人扔煙頭出窗 港男闖樓上對質：啲衫焫穿窿 影片惹議

扔煙頭出窗外十分缺德！有居住在葵盛西邨的港男飽受樓上住戶無公德心行為困擾，他不滿樓上高層住戶長期扔未熄滅的煙頭出窗外，導致他晾掛的衣服被煙頭「焫穿窿」，特意到樓上和懷疑扔煙頭的住戶對質，但對方矢口否認。



影片惹來網民爭議，網民斥責「最X街就係揼煙頭」，不過同時有網民提醒要持有實質證據，「有冇影到佢掉先？除非佢住最高，樓上再冇人，否則你好難入到佢」。



港鐵夫妻MMA！妻用手袋追打 夫抱小孩遭狂打頭 還手後續超展開

【港鐵MMA】在港鐵站大打出手，所謂何事？本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵屯馬綫屯門站內有1對疑似夫妻打鬥爭執，其中女方用手袋追打抱着小孩的男方，動作相當兇狠。男方不敵後退，女方卻步步進逼想出手拉走小孩，男方阻擋後再被連環打頭。影片最後男方站起與女方理論，這時有消防車停在門口阻擋鏡頭。而據目擊網民稱，消防車的消防員走前處理事件，「最後抱咗個小朋友上車」。



呃錢黨？馬鞍山操普通話男女向途人索錢 街坊認出慣犯：專搵阿婆

騙徒出沒馬鞍山？近日有馬鞍山街坊於網上群組發文，指家人於區內目擊2名操普通話男女，向獨行的女士或長者「埋身」要錢，曾有途人打算給錢之時，幸有人上前制止並報警，才免於被騙，她於是貼出2人照片，提醒附近居民要小心。



不少網民都狠斥騙徒惡行，「有手有腳唔做嘢，偷呃拐騙最在行」，又質疑「點解仲有人畀錢呢啲人渣」。留言區不乏馬鞍山居民，以及其他地區網民，指涉事男女疑是「慣犯」，過往亦曾被拍到於各區「搵食」，故引來許多聲音譴責「大種乞兒」。



名牌袋美女啟德問阿叔攞錢！港男緊追拍片 她崩潰蹲地：求你別拍

有錢用名牌卻四處問途人要錢？近日有港男在啟德發現1名使用名牌背囊女子疑向途人索取金錢，且專向年長男性出手，在問了兩三個人後就成功拿到錢。港男緊追其後，拍片質問女子「成日問阿叔攞錢嘅？喺度呃錢啊？」，同行女伴亦指責女子「身光頸靚」卻四處行騙，並指要報警。女子掩面狂奔，但港男窮追不捨，怒斥「專問啲阿叔攞錢！去差館啦！」。女子最終崩潰蹲地，以普通話「求饒」稱「我求求你們了，別拍行不行」，然後急步跑離。



網民看片後笑言難怪專挑大叔下手，「難以置信，咁靚女」、「幾靚女」、「幾索咁」。

