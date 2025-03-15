椰菜花花球！伴娘抽中花球當波踢堅稱無錯　新郎傻眼：不要再踢了

伴娘理應協助一對新人舉辦婚事，但她卻愈幫愈忙！台灣1名女生在網上表示，最近有朋友結婚，新娘手持奶奶特別準備的「椰菜花花球」，以此作為抽獎禮物，而其中1名伴娘希望得到花球，甚至「特地準備了1段舞蹈」。但新娘新郎堅持公平，而最後竟巧合地抽中該名伴娘獲得花球，詎料她竟然「直接把新娘手上的花球扯下來，像踢球一樣開始踢，竟然把花球踢爆了」，而且不會理會眾人勸阻，新郎更傻眼直言「不要再踢了！」，但伴娘仍繼續踢，而且過程被拍下。



事後新娘認為伴娘行為難看，但對方直言「不覺得我踢花球是錯的…我覺得我抽到就是我的，我想怎麼做就怎麼做！」，另1名伴娘亦持相同看法。



許多網民留言指「請到這種伴娘真的好慘，確實抽到要怎麼處理都看個人，但那是你帶回家之後吧，在婚禮現場耍猴真的超怪」、「會不會是故意的？她覺得她都說她很想要了，你們還不給她，挾怨報復」。



伴娘表現興奮，把花球丟到地上當波踢。（Dcard討論區影片截圖）

新郎母親準備精美花球 伴娘如願獲得即當波踢

樓主在「Dcard討論區」表示，朋友日前結婚舉行婚禮，新郎母親特別精心挑選、請人包裝「椰菜花花球」，相信因造型十分精美，婚禮前1天，其中1名伴娘一直表示很想抽到花球，還稱「特地準備了1段舞蹈」，但新人希望一切公平，所以拒絕內定，男女雙方當日各自邀請3名親友抽獎，最後該名伴娘如願抽中花球。

豈料該名伴娘「當場直接把新娘手上的花球扯下來，像踢球一樣開始踢，竟然把花球踢爆了」，令到場面非常尷尬。現場相片可見，伴娘表現興奮，在地上踢向花球，甚至用花球線吊住花球，凌空踢到一小部份椰菜花飛脫，花球四處滾動，需要其他人為她拾起。主持人試圖緩和氣氛，提醒「這顆花球帶回去還能煮來吃哦！」。

新郎傻眼：不要再踢了！

樓主更指，該名伴娘拍完合照後繼續踢向花球，主持人要求「妹妹！你不要再踢了！」新郎傻眼直言「不要再踢了！這樣真的很難看！」。

伴娘用花球線吊住花球，凌空踢到一小部份椰菜花飛脫。（Dcard討論區影片截圖）

其他人為伴娘拾起花球。（Dcard討論區影片截圖）

當事人不認錯 其他伴娘竟力撐

婚禮結束後，新娘和其他伴娘提起此事，詢問「你們不覺得這樣很難看嗎？」，但該名伴娘理直氣壯，認為「不覺得我踢花球是錯的」、「我就是覺得好玩」、「我覺得我抽到就是我的，我想怎麼做就怎麼做！每個人想法不同」，直言「不怕別人罵我，我並不覺得這有什麼問題」，如果令到有人不開心，「只能說很抱歉，在這種日子造成他們不愉快，但我沒做錯」。

另1位伴娘認同「誰抽到就是誰的，他要怎麼處理，不就也是當事人的問題嗎？就算他回座位把它拔來吃，也不能說話！」，反而認為如果男方家庭比較保守，「可能在很一開始的時候，男女方都要跟自己的好朋友說」，避免其他人做一些他們覺得無錯、但長輩認為無禮的事情。

伴娘繼續表現興奮。（Dcard討論區影片截圖）

網民︰基本尊重都無

大量網民留言指「這不是傳統不傳統的問題吧？基本的尊重跟水準都沒有，在人家婚禮鬧成這樣好看嗎？」、「只看片段的話，踢花椰菜那邊很像來砸場的人士，很難看」、「人家一場好好的婚禮被搞成這樣」。

（Dcard討論區）