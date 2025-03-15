耆英MMA｜2男1女長者街頭纏鬥　拉扯枴杖兼推人　結局惹網民熱議

老人家「愈老愈有火」？但切忌動手打鬥！網上流傳1條影片，顯示2男1女耆英當眾在街頭爭執，只見白髮老翁和戴帽阿伯拉扯1支枴杖，老婦似乎是其中一方的妻子，一時勸架，一時幫手拉扯枴杖，最終白髮翁鬆手，讓對方成功奪走枴杖。老翁繼而轉身奔跑，戴帽伯則從後追趕，而老婦說了聲「唔好打啦」，而2男走到樹蔭下，因被遮檔而無法得知後續情況。影片沒有註明事發地點，但相信是在香港發生。



網民看片後笑言「爭女？」、「3個加埋都200歲人」、「耆英盃？」、「到戲肉先被樹遮住, 係咪要付費解鎖先有得睇？」。



2男1女耆英公然在街頭拉扯爭執，主要由白髮翁和戴帽伯纏鬥，他們在拉扯1支枴杖。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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2男1女耆英街頭激戰 走到樹下續打

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約29秒，樓主沒有交代事發地點和日期，但相信是在香港發生。影片見2男1女耆英公然在街頭拉扯爭執，主要由白髮翁和戴帽伯纏鬥，他們拉扯1支枴杖，但白髮翁比較瘦弱，不及戴帽伯肥壯，似乎不夠氣力險跌倒；相信老婦是其中一方的妻子，同時加入戰鬥，幫手拉扯枴杖，其間現場的買餸車倒下。

白髮翁之後一手推開老婦，繼續和戴帽伯拉扯枴杖，老婦轉為走近戴帽伯勸架，但無法阻止他們怒火。最終白髮翁鬆手，任由戴帽伯奪走柺杖，之後轉身急奔。戴帽伯棄下柺杖追趕，2人跑到附近樹蔭下，因身影被遮擋令到鏡頭無法拍下後續情況，而老婦高呼「唔好打啦」，但沒有追上去。之後樹底傳出尖叫聲，未知是否正在打鬥，影片到此結束。

2人跑到附近樹蔭下，因被遮檔而無法得知後續情況。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民︰加埋200歲

網民看片後笑言「加埋200歲」、「薑愈老愈辣」、「耆英對耆英」、「非常欣賞片尾影住棵樹的開放式結局拍攝手法，讓觀眾自行幻想同決定故事結局」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）