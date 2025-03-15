瘋狂的士！司機被數3宗罪　狂扭身體越線危駕　港男落車︰要還神

司機開車最重是要小心駕駛，切勿令到乘客擔驚受怕！有港男在網上發文，附上影片表示日前乘搭的士，簡直是「搭咗人生入面最驚險嘅一程」，樓主更狂數的士司機3宗罪，只見該司機「全程喺度扭左扭右，直線都喺度甩尾」，甚至在2條行車線中間行駛。雖然是次車資比平時多了50元，但他慨嘆「有命落得返車，真係要還神」。



港男上載的影片見的士司機身體在瘋狂扭動，沒有緊握軚盤，單看片已能感到受樓主的恐懼。許多網民留言指「建議影低個的士證投訴」，亦有人估計以前的士「堂軚虛位勁多，司機從前就習慣左右微調嚟行直線」。



樓主指，片中的士司機「全程喺度扭左扭右，直線都喺度甩尾」，甚至在2條行車線中間行駛。（Threads影片截圖）

的士司機身體左右扭動 沿2條行車線中間行駛

樓主在Threads上載影片，長約7秒，顯示的士司機身體在左右扭動，導致車身隨之微晃，情況驚險。

樓主在帖文表示，3月14日乘搭的士，形容「搭咗人生入面最驚險嘅1程的士」，因司機全程在左扭右扭，「直線都喺度甩尾，由頭到尾都騎住2條線行」，幸最終安全抵達目的地，車資大約100元，比平時多了50元，但樓主慨嘆「有命落得返車，真係要還神」。

涉事的士車頂放有紙巾，網民笑言「特登喺上面掛包紙巾畀你抹汗」。（Threads影片截圖）

網民︰頭搖又尾擺，飄移境界

大量網民留言「應該叫佢停埋一邊，然後落車，再投訴」、「頭搖又尾擺，飄移境界」、「畀我即刻落車」。有人留意到的士車頂位置放了紙巾，笑稱「特登喺上面掛包紙巾畀你抹汗」，更有許多網民稱曾經登上該名司機駕駛的士，「遇過佢，認得佢揸軚手法，真心想嘔」、「呢個司機好出名，周不時有人講」。

（Threads）