月入2.2萬住公屋　港男嘲供樓中產無人生　大讚：每個月大把錢淨

時常有人笑言公屋住戶才是「人生贏家」，因為毋需背負置業的經濟壓力。最近有港男在網上討論區發文，表示自己月入2.2萬元，但每個月只需支付數千元的公屋單位租金，相比其他已置業並需供樓的中產人士，「每個月大把錢淨」，嘲諷月入較高的打工一族活得毫無人生意義，「睇住啲中產供樓供到死，又驚俾人炒（解僱）斷供」。



有居於公屋單位的港男在網上討論區發文，表示自己月入2.2萬元，但支付租金後也「每個月大把錢淨」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

月入2.2萬元歎住公屋

樓主在連登討論區以「有公屋，月入22k，好X爽」為題發文，表示自己居於公屋位，月入2.2萬元，每月租金數千元，還剩下許多存款吃喝玩樂，「放假就返大陸飲飲食食」。樓主直言「月入22k等於租私樓班X樣月入29k」，嘲諷中產人士反要背負供樓的壓力，又擔心一旦被解僱就很大機會「斷供」，故即使對公司有多不滿，也要忍氣吞聲，「相反公屋仔有咩唔順就XX（大罵）個老細，未驚過」。

樓主稱其每月租金數千元，還剩下許多存款吃喝玩樂，「放假就返大陸飲飲食食」。（資料圖片）

網民：好羨慕住公屋

帖文一出，大批網民紛附和樓主，留言指「住公屋等於每個月多一萬free money用，傻仔先買（樓）」、「月入60k交緊倍半租」、「好羨慕，我同老婆96K只能夠私樓，屋企人畀咗半，每月要供15K，好似你咁歎就好啦」、「真，好羨慕住公屋交二千幾蚊租」。

不過，也有網民認為公屋單位面積小，居住的舒服程度與私樓不同，「要睇咩公屋囉，我去過啲舊公屋環境好污糟，畀我就唔X，新公屋都還可以，不過就細啲囉」、「夾心層駁唔到，但比較有錢的小康以上會笑你」。