離譜！公屋頂層住戶亂玩鐳射筆　激光掃射鄰居屋內　網民籲：報警

鐳射筆具危險性，不當使用有機會損害眼睛。有屯門和田邨居民於網上發文批評，邨內有頂層單位住戶使用鐳射筆在窗外胡亂掃射，照進其屋內，影響家人與小動物，她問道「有冇人知報管理處有冇用？」。不少網民留言指出，既然有片為證，可先向管理處投訴，若投訴無效，可報警處理，「報管理處，警告佢」、「有片報警啦」、「你條片已經係證據，仲有咩好猶豫」。



有屯門和田邨居民於網上發文批評，邨內有頂層單位住戶使用鐳射筆在窗外胡亂掃射。（fb群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」影片截圖）

和田邨頂層單位住戶用鐳射筆掃射

該和田邨居民於fb群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」發文，滿腔怒火指出，「最高個層單位不停有雷射筆照入嚟，影響屋企人同埋小動物」，問道：「有冇家長出嚟認領呢位小朋友？有冇人知報管理處有冇用？在線等。」

從樓主上傳的35秒影片可見到，對面棟公屋頂層一單位有人不斷使用鐳射筆，斷斷續續在窗外掃射，照射出來的綠光十分刺眼，鏡頭拉近，可見疑似1名男童在窗邊把玩鐳射筆。

該和田邨居民指出，「最高個層單位不停有雷射筆照入嚟，影響屋企人同埋小動物」。（fb群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」影片截圖）

網民：向管理處投訴及報警

有網民留言建議，大聲責罵及向管理處投訴，若情況無改善，可採取進一步行動，報警處理，「對方開咗窗，其實大聲鬧到佢屋企人都聽到，應該個細路會淆底」、「都知道係邊個單位點解唔報管理處有冇用都報咗先啦，鐳射筆係犯法㗎」、「管有攻擊性武器！」、「小朋友唔識，應該報給管理處去處理，再唔聽先報警啦！」。

從樓主上傳的影片可見到，照射出來的綠光十分刺眼。（fb群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」影片截圖）

警方：不當使用雷射筆屬違法

香港海關曾提醒市民，由於激光筆（又名鐳射筆）所發出的光束有機會損害眼睛和皮膚，在任何情況下都不應讓激光筆照射出的光點射向眼睛。

警方曾指出，不當使用雷射筆而令他人受傷亦屬違法，違法者可能會被控以《侵害人身罪》。按香港法例，任何人如因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，可判處監禁3年。