的士司機脫鞋抬腳、吐痰10次　另3行為更衰　港女嬲爆拍片1招投訴

這個司機完全是的士界「毒瘤」！有港女日前乘搭的士時，赫然發現的士司機做出多項違法行為，不單全程脫掉鞋襪「戙高隻腳揸車」，而且「揸車揸到好似玩GTA咁」，還至少往車外吐痰10次、沒在車頭展示司機證等，而且在樓主下車找續時給她的20元全是毫子硬幣。



帖文引起嘩然，網民紛紛指「必須1823，等佢上庭罰款！」、「好彩你安全仲出到post」、「好大機會影子的士」。



有港女日前乘搭的士時，赫然發現的士司機全程脫掉鞋襪「戙高隻腳揸車」。（Threads影片截圖）

的士司機戙高腳揸車 往車外吐痰10次

該港女於Threads發文分享驚嚇乘車經歷，指日前乘搭的士時，「個的士司機全程戙高隻腳揸車，坐咗20分鐘車，至少向外吐痰吐咗10次，仲要冇駕駛執照（司機證），真係xls」。樓主指由於司機每次吐痰吐得很快，「動作好流暢」，故未能拍下吐痰一刻。

從港女上傳的21秒影片可見，她與另一同行者一起坐在的士後座，前座的司機將光禿禿的左腳「戙起」，放在波箱上，其左手同時放在左膝上，動作相當誇張。

樓主指20分鐘車程內，該的士司機「全程戙高隻腳揸車」。（Threads影片截圖）

下車找續給20元毫子 港女不忿連照片影片投訴

港女形容，司機「揸車揸到好似玩GTA咁」。下車找續時，司機需要找20元給她，「佢夠膽死找啲神沙畀我，找咗我20蚊紙毫子」。港女不忿司機行為，表示已向交通諮詢委員會投訴，連同相關照片及影片一併傳送。

樓主指20分鐘車程內，該的士司機「全程戙高隻腳揸車」，又形容司機「揸車揸到好似玩GTA咁」。（Threads影片截圖）

網民呼恐怖斥司機違法

帖文引起熱議，有網民為樓主感到心驚膽顫，直言「好恐怖」，又說「一坐上車見到唔多對路，就立即扮留（漏）咗嘢落返車」，同時指出司機違法，「叫佢show返個司機證出嚟，好似犯法㗎喎」、「用毫子唔可以超過$2㗎」、「希望有阻嚇性判決」、「叫佢打收據，之後去投訴佢！扣佢分等佢冇得撈！」。

有網民分享類似經歷，「唔知係咪我搭過嗰個，我嗰次仲要凌晨出機場，全程戙高隻腳，時快時慢，嚇到xk」、「試過有次又係冇司機證，副駕位放住個背囊，我坐落去佢叫我幫佢拎住，話唔想放落地」。

帖文引起熱議，有網民為港女感到心驚膽顫，直言「好恐怖」，又說「一坐上車見到唔多對路，就立即扮留咗嘢落返車」。（《降魔的》劇照）

的士司機穿拖鞋或赤腳駕車均屬違法

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》（第374D章）第45（1）（b）條，的士司機須保持個人整潔及衣着適當，穿着拖鞋或赤腳並非「整潔」或衣着適當。而根據同一規例的第57（1）條，任何人無合理辯解而違反第45（1）條，即屬犯罪，一經定罪可處罰款3,000元及監禁6個月。

根據第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第51條，當的士停車候客時，司機須展示證件架上之的士司機證，的士司機證的證件架須穩妥地安裝在的士咪錶左面的儀錶板上，任何人無合理辯解而違反法例，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款，即2000元。

根據第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，在公眾地方吐痰定額罰款為3000元。根據第454章《硬幣條例》第2條，以面額少於1元的硬幣而言，所支付的款額不超逾2元，但沒有訂明違反者的罪行及罰則。