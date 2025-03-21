流浪狗叼新生嬰屍穿梭街頭！心酸場面瘋傳　個半月有2宗警查真相

印度發生狗叼嬰屍駭人事件！有人在街上目擊有流浪狗叼着一顆死嬰的頭顱，在熱鬧市集中閒晃，這一幕被人拍下，影片在網上瘋傳，令人心酸。警方接報到場，流浪狗受驅趕後逃跑，警方尋獲被遺棄的嬰屍，送往醫院停屍間安置。由於當地近1個半月已發生兩宗棄嬰被狗叼事件，警方呼籲當地市民提供線索，以盡快查明真相。



1隻流浪狗叼着1名嬰屍的頭顱，在市集小巷間穿梭。（影片截圖）

1隻流浪狗叼着1名嬰屍頭顱，場面令人心酸。（影片截圖）

1隻流浪狗叼着1名嬰屍頭顱，在市集小巷間穿梭。（影片截圖）

流浪狗叼着嬰屍影片瘋傳

綜合外媒報道，事件發生於中央邦雷瓦市（Rewa）街頭，卡巴迪廣場附近的市集傑斯坦布廣場（Jaystambh Chowk），今年3月11日有影片在網上瘋傳。從影片可見，1隻流浪狗叼着1名嬰屍頭顱，在市集小巷間穿梭，更不時啃咬肉屑，情景令人心酸。

當地警察局長辛格（Vivek Singh）表示，流浪狗當街啃食嬰屍頭顱一幕，讓許多市民不安恐慌，他們立即報警。警方到場，流浪狗被驅趕後逃去，警方尋獲被遺棄在街上的屍體，立即送往醫院停屍間安置。警方推斷可能是不幸死亡的新生兒屍體遭人遺棄街頭，才會引來流浪狗啃咬。

雷瓦市過去1個半月，發生第2宗新生嬰兒被棄屍街頭而遭流浪狗啃咬事件。（影片截圖）

個半月第2宗慘劇

據悉這是雷瓦市過去1個半月，發生的`第2宗新生嬰兒被棄屍街頭而遭流浪狗啃咬事件。警方表示正在調查街上閉路電視（CCTV）畫面，查找棄嬰兇手。

而早前同類事件，則是因醫院管理不善，讓流浪狗闖進停屍間撕咬及啃食新生嬰屍體，當局已懲處醫院疏忽。警方為找出今次事件真相，已查問拍攝者以釐清案情，「我們正在全力以赴，尋找拋棄嬰兒的人，並呼籲民眾提供線索，有相關資訊者可匿名舉報，警方將確保舉報者的身份安全」。