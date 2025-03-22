港鐵車廂變健身室？戴帽男雙手撐地下半身狂擺　女乘客反應成焦點

做運動有益身心，但亦要選擇適當視場合進行。網上近日瘋傳1條影片，顯示1名戴帽男子在港鐵車廂內時，當眾擺出類似做掌上壓的姿勢，但動作卻有所不同。只見戴帽男雙手向地面伸直，撐起身體後，腰部以下的半身瘋狂上下擺動，鄰座男乘客相信即將下車，一邊拿起背包站起，一邊觀望戴帽男動坐，而對面座位1名女乘客突然用右手掩眼，左手繼續持有手機，擺出「吾不欲觀之」的姿態，似不想看到帽舉男。



影片引來網民熱議，有人表示「幾好腰力」、「柔軟度好似幾好」，亦有網民笑言留意到女乘客的反應，「重點都係呢個女仔」、「怕羞唔敢望？」。



1名戴帽男子乘搭港鐵時突然做運動，其他乘客直擊這一幕。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

對面座位坐有1名女乘客，其右手本身擺在雙眼附近，之後用右手擋住望向戴帽男的視線方向。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女乘客最後完全用手掩眼，左手則持有手機，擺出「吾不欲觀之」的姿勢。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女乘客最後完全用手掩眼，左手則持有手機，擺出「吾不欲觀之」的姿勢。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

戴帽男當眾做運動下能狂擺 女乘客掩眼

相關影片長約6秒，被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，被配上其他音樂，掩蓋當時現場聲音。片中可見，現場是港鐵車廂，1名戴帽男子雙手撐地，擺出掌上壓的姿勢，但上半身撐起不動，但腰部以下不停地上下擺動，甚至多次貼近地面，激烈動作似極為純熟。

戴帽男旁邊座位有1名男乘客，相信他即將下車，他一邊拿起背包站起，一邊疑惑望向戴帽男，似因被擋路而顯得無耐。對面座位坐着1名女乘客，其右手原本擺放在雙眼附近，之後用右手擋住望向戴帽男的視線方向，最後完全用手掩眼，左手則持有手機，擺出「吾不欲觀之」的姿勢。另有其他男乘客一直望着戴帽男，相信感到驚訝。

女乘客最後完全用手掩眼，左手則持有手機，擺出「吾不欲觀之」的姿勢。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民︰女乘客表示無眼睇

大量網民笑言「無處不運動」、「唔阻到人就算」、「佢咁做都好攰」、「港鐵車廂變健身室」、「女乘客表示無眼睇」、「可能想避鏡頭」、「有機會用緊手機煲劇，個運動太激烈，令佢分心」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）