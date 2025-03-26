準備離巢？同事即離職8大特徵　準時下班、狂請假　1事最為顯眼

正所謂「人往高處走，水往低處流」，近日有facebook專頁發文，列舉打工仔離職前會出現的8大特徵，當中包括經常使用影印機、不斷請假、每天準時下班，以及面露這個表情，引來網民熱議。有網民覺得以上特徵未必完全正確，並補充其他端倪，如「多咗出去食lunch，去廁所去密咗」，但其中1點就獲大部份人和議，認為只有辭職，才會變得如此輕鬆。



有facebook專頁發文，列舉打工仔即將離職前的8大特徵。（《無法成為野獸的我們》劇照）

離職前「8大特徵」你要知！

「奴工處」近日於facebook專頁發文，列出8個員工離職前會出現特徵，當中包括：

一：辦公室桌面私人物品愈來愈少。

辦公室桌面的私人物品愈來愈少。（《未生》劇照）

二：經常使用影印機。

經常使用影印機。（《金秘書為何那樣》劇照）

三：不斷請假。

四：經常離開座位通電話。

經常離開座位打電話。（《大叔的愛》劇照）

五：每天準時下班。

拒絕加班，每天誓要準時下班。（《我要準時下班》劇照）

六：變得敢言。

為人變得敢言，有不滿會直說。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

七：慣性遲到。

八：變得神采飛揚。

外表往往最容易看出端倪，就是變得神采飛揚。（《無法成為野獸的我們》劇照）

網民補充：多咗出去食lunch，去廁所去密咗

有網民認為以上8個特徵未必完全正確，「檯面從來都唔擺嘢係啱，老闆話裁就裁，唔需要畀錯覺自己公司係屋企」、「我日日都咁做」、「除咗遲到，以上皆是，但我打算做到唔郁得先退休」。有人補充其他特徵，如「多咗出去食lunch，去廁所去密咗」。

絕大部份人認同 決定辭職後會變得神采飛揚

不過大部份人認同，請辭後確實會變得神采飛揚，「成年人嘅世界只有淘汰，間公司唔啱自己，就揀另一間」、「神采飛揚真係離職先可以得到，好多生理、心理病、壓力、負面情緒都係離職會治好」、「辭職後個個星期返兼職，個店長問我有咩好事，做咩個樣咁精神，我話因為我辭咗職」。

（facebook「奴工處」）