老爺再婚！新生兒子與孫子出生只差數天　媳婦突被提1要求想拒絕

兒子和孫子同歲？台灣1名媳婦日前發帖抱怨，稱老爺再婚娶的「新奶奶」早前生下兒子，和她生孩子只相差數天，因此兩個孩子雖不同輩份卻同年齡。而老爺早前向媳婦提出要求，希望新生兒子的戶籍改遷與孫子一起，日後由她幫忙接送放學等。不過樓主不太願意，於是發帖詢問網民意見。



台灣1名媳婦日前發帖，表示老爺再婚娶了「新奶奶」並生下兒子。（《春嬌救志明》劇照）

該名台灣人妻在Facebook專頁「毒姑九賤婆媳討論區」發帖抱怨，指老爺二婚再娶，早前與第二任妻子生下1名兒子，而「新奶奶」生孩子的日期和樓主生兒子的日期只相隔數天，因此兒孫不同輩卻同歲。

老爺提出幫兒子遷戶籍

近日，樓主老爺向她提議，想將兒子戶籍遷到樓主家，以便日後和樓主兒子上同一間學校，讓她「順便」接送放學。由於兩個小朋友同歲，入學的話的確屬於同屆。不過樓主對於老爺的要求感到驚訝，想拒絕又不知如何開口，因此只好發帖問網民「要怎麼拒絕」。

有網民認為樓主老爺是有心計劃，想要兒子和兒媳幫忙照看自己的孩子。（《82年生的金智英》劇照）

網民猜測樓主老爺意圖：幫他養小孩

對於樓主老爺的要求，有網民認為他是有心想要兒子兒媳幫忙養自己的孩子，「我怎麼感覺，公公想要請你們幫他養小孩」、「到最後叫你接小孩、煮晚餐給小孩吃，八成會變這樣，不然沒事遷戶籍幹嘛」、「順便接下課，順便吃晚餐，順便養到18歲，公公再接回家」、「公公跟後媽的孩子養育就外包了呢」。

另有網民就建議樓主直接拒絕，「直接就說你不想做這件事就好了，反正也沒有一起住」、「這三個字很好用：不方便」、「直接說不，小孩送安親」，也有人表示「誰生的誰養」、「叫公公的配偶處理」、「後媽只生不養嗎？讓她自己來」。

（Facebook）