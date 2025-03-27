網傳交通警東涌爬樹！打擊違規司機和行人亂過馬路？網民看穿破綻

為了打擊違規司機和亂過馬路人士，警方於本周在全港多處執法，近日已有不教法的司機或行人被檢控。而網上則瘋傳1張照片，可見有1名交警在東涌順東路爬到樹上匿匿藏，懷疑觀察有否司機違規或市民亂過馬路，然後伺機走出檢控。



許多網民笑言該名交通警願意爬樹「咁賣力」、「政府財赤到咁？要追KPI」，更有人引用電影《逃學威龍2》一幕，周星馳飾演的周星星被貶到警務處交通部，一邊在路旁燒烤，一邊打擊車輛超速，「起個爐BBQ食住等仲好啦」。不過，有眼利網民發覺照片有可疑，直指破綻處處，判定是「P圖」、「假到笑死人」、「Key好啲張相先啦！穿晒崩啦！」。



網上瘋傳照片，見到1名交警爬樹望住交通燈和行人過路處的方向，懷疑留意有否司機違規，以及市民亂過馬路。（網上圖片）

現場是東涌順東路近達東路，設有交通燈和行人過路處，由於現場鄰近港鐵東涌站和大型商場，所以交通向來較繁忙。（Google Map截圖）

交警疑爬樹執法 留意有否違規情況

相關照片近日在網上瘋傳，可見現場是東涌順東路近達東路，設有交通燈和行人過路處，由於現場鄰近港鐵東涌站和大型商場，所以交通向來較繁忙。照片可見，1名交警爬到樹上高處，估計離地約3米，專注地望住交通燈和行人過路處的方向，懷疑留意有沒有司機違規，以及市民亂過馬路，不排除會展開執法。

網民引用電影《逃學威龍2》一幕，周星馳飾演的周星星被貶到警務處交通部，一邊在路旁燒烤，一邊打擊車輛超速，「起個爐BBQ食住等仲好啦」。（《逃學威龍2》電影截圖）

網民︰竟然咁多人信係真？

大量網民笑言「好等錢使」、「仲搏過周星馳」、「呢張相好有星爺feel」，亦有人留意到圖中交警疑似沒有下半身，而且和照片環境不太吻合，相信是合成照片，「竟然咁多人信係真？」、「好假」、「P圖技術麻麻」。

筲箕灣道太安街交界處，有不少途人打斜過馬路。（資料圖片／黃煦緻攝）

警方在筲箕灣道太安街交界處執法，截查巿民亂過馬路。（資料圖片／黃煦緻攝）

（綜合）