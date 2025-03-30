單車男逆行亂闖中環扶手電梯　直撞途人無視勸阻　網民：自私到極

在行人路踩單車已經危險，更何況是運作中的扶手電梯。最近有網民上傳影片，顯示1名男子在中環的扶手電梯踩着單車，在行人之中不停穿插，不時撞到途人。樓主直斥涉事男子自私，稱即使有多名途人大聲喝止，對方仍無視眾人，繼續在扶手電梯上踩單車逆行，不禁直呼「點解有啲人可以咁自私」。



1名男子在中環的扶手電梯踩着單車，在行人之中不停穿插，不時撞到途人。（影片截圖）

單車男逆行中環扶手電梯

樓主在社交平台Threads上發文，稱事發於中環的扶手電梯，1名男子踩着單車在連續3條行人電梯上逆線行，其間撞到不少途人，包括小朋友，許多目擊途人已大聲喝止他，但他卻無視眾人。據樓主上傳影片顯示，當時扶手電梯上有多名途人，而涉事男子踩單車左穿右插，不時更撞到途人。

樓主在文中表示，「點解有啲人可以咁自私？我都好少咁嬲，但見到呢種人真係睇唔過眼，好彩冇真係令人受傷，但呢個行為真係好自私」，並呼籲其他網民在事發地點加倍留神。

網民認出涉事男子稱「慣犯」

不少網民在帖文留言，有人表示過去也曾目擊同類事件，認為該男子是「慣犯」，「我都喺度遇過」、「仲要逆行，完全冇理其他人嘅安全係點」、「佢係咪當自己玩緊青蛙過馬路」、「真心自私到極，有老有少，好容易骨牌效應跌低」、「呢啲要擋住佢，唔好讓，夠薑車埋嚟」。