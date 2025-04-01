不是新聞8分鐘｜胰臟癌男靠食漸好轉 ｜揭歐洲「藍色螺旋」真相

公屋頂層戶亂玩鐳射筆 網民籲：報警

鐳射筆具危險性，不當使用有機會損害眼睛。有屯門和田邨居民於網上發文批評，邨內有頂層單位住戶使用鐳射筆在窗外胡亂掃射，照進其屋內，影響家人與小動物，她問道「有冇人知報管理處有冇用？」。不少網民留言指出，既然有片為證，可先向管理處投訴，若投訴無效，可報警處理，「報管理處，警告佢」、「有片報警啦」、「你條片已經係證據，仲有咩好猶豫」。

巴士阿伯剪指甲被勸阻：你好道德呀？

別在巴士上剪指甲！社交平台瘋傳影片，有名紅衣阿伯坐在巴士車廂內剪指甲「大聲到黐線」，女乘客不堪其擾開聲制止，結果阿伯爆粗喝罵，「Ｘ你老ＸＸ，邊度呀」，還指住地下示意女乘客可撿起指甲碎向車長告狀，「你好道德啊？」、「吹咩」、「你讀咗幾年書咁巴閉呀」。女乘客好聲好氣解釋在巴士剪指甲無公德心，但阿伯未有停手，繼續打磨指甲。

日男胰臟癌末期 吃兩類食物漸好轉

日本一名67歲金融分析師森永卓郎罹患胰臟癌四期，積極配合治療，化療出院後每天吃乳酪、大量肉類維持體力，後來去錄製廣播時自述「我現在沒有什麼不舒服，生活過得很好」。

西灣河男童衝馬路擋車

馬路如虎口，成人要小心看管兒童免生意外！日前有西灣河街坊目堵1名男童衝出馬路，以身擋着駛經的車輛，即使被司機喝罵仍未有收斂，反而「做鬼臉」拒絕離開讓路；而同行外傭只是大聲呼叫男童「返上行人路」，卻沒有上前拉帶走他，故於網上發文，希望男童家長獲悉事件，勸籲「請教導一下小朋友注意安全」。

屯門大叔人肉擋輕鐵玩轉路口

到底發生了什麼事，這位大叔竟然不斷擋車，而且還躺臥在馬路？近日網上流傳1段影片，有1名中年子在屯門輕鐵良景站對開的田景路，站在輕鐵路軌上阻擋輕鐵開行，又兩度躺在馬路上，以及走出馬路阻擋多輛巴士和私家車。事件引來大批街坊圍觀，3名港鐵職員到場勸阻大叔的行為，其間1列輕鐵上的乘客需下車離開。至影片結束時，輕鐵列車回復行駛，而駛經現場的救護車上有3名救護員下車了解。

抱狗女稱被老公打 港男：悽慘定騙子？

若遭遇家暴，報警才是正確解決問題的方法。有港男於網上發文表示，近日在尖沙咀遇到有位抱着狗哭喊的女子，詢問可否載她，又聲稱因被老公毆打，故不能回家，要求買飯給她吃。港男以「趕時間」為由婉拒，着女子報警解決事件。港男於帖文問廣大網民有否見過該女子，「到底真係咁悽悽慘慘戚戚，定又係啲磨滅人類同情心嘅騙子？」。

歐洲現「藍色螺旋」 英氣象局揭真相

世界多個國家和地區的夜空中，24日突然出現了令人稱奇的螺旋狀天象。