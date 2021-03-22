連登仔老豆無限重用大法慳到盡　鼻涕紙巾曬乾再抹　蛇酒都要翻浸

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-22 14:30

慳家是好習慣，不過節儉也應有限度。有連登網民發文，大呻老豆慳過頭，不時在家使出「無限重用大法」，惟部份習慣不太衛生，甚至有機會引起食用安全問題，令他大感難頂：「真係俾佢激X死！」

連登網民指爸爸過分慳家，不時將物品或食物「重用」，甚至養成不衛生的習慣。（《上流寄生族》劇照）

▼▼▼樓主老豆無限重用大法▼▼▼

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有連登網民以「有冇人老豆都好鐘意玩無限重用大法」為題發文，稱爸爸為傳統的上一代，平日非常慳家，大部份物品也會想方法用到盡，如飲檸茶檸水時，「每次飲完都再沖水，用盡塊檸檬」，連呻過鼻涕的紙巾也會放於桌上曬乾再重用。即使疫情期間人人也注重衛生，樓主爸爸也會將外出時用過的口罩掛於門柄上「吹下又想再用」，令他每次見到也非常難忍。

樓主指，爸爸一向會飲藥酒養生，近日他留意到，爸爸購入的一支蛇酒「起晒泡」，他擔心藥酒已變壞，遂提醒對方要丟棄。沒料爸爸竟指酒樽內的是啤酒，原來爸爸有感蛇酒買回來時非常昂貴，認為「飲完一次就唔要好嘥」，因此將啤酒倒進仍放有蛇的酒樽內自行「重浸」，「同佢講咁做咪嘥啤酒，又無效，要倒烈酒先work，佢好認真咁講『啤酒唔係酒啊！倒落去咪一樣』，真係俾佢激X死」。

▼▼▼無限飲蛇酒大法▼▼▼

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事後樓主更稱，爸爸為了應付他，竟將「重浸」的蛇酒放進雪櫃，更自豪稱「得啦得啦，啤酒要凍嘛，𠵱家放雪櫃你滿意啦」。樓主打開雪櫃看到這幕，不禁崩潰直指「核突」，又指「原來支原裝蛇酒飲晒之後，佢已經倒過幾次嘉士伯入去」。事件令樓主不禁大嘆：「老母同我一樣正常人，所以一直唔明點解會接受到我老豆，有時會懷疑當年係咪為咗慳錢重用condom先搞大咗，焗住生我。」

樓主貼出的相片震驚一眾網民，紛紛留言驚嘆其爸爸的慳家程度，「老豆屈機！隔籬嗰兩罐嘉士伯好明顯係等緊飲完再添飲」、「世伯，啤酒浸十世都唔會有藥效，啲啤酒仲要唔凍走晒氣，邊度飲到落口」、「啤酒得，咁jolly sandy都得啦」。

即睇生活慳錢大法▼▼▼

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亦有網民認為樓主爸爸部份習慣極不衛生，樓主應盡快提醒對方，「呻完鼻涕 仲要攤返開曬乾？已經唔係慳嘅問題，係衛生問題，好核突」、「呢啲老人家㒼塞到，拎埋啲科學證據話佢聽污糟唔用得、會傳播病菌都唔聽，仲會話返後生轉頭」、「笑到黐咗線，原來咁多人老豆都係咁難頂，尤其係啲衛生問題完全一樣」。

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