港航MMA影片瘋傳！4大媽調位爆混戰　仙氣空姐霸氣KO獲讚：辛苦了

【香港航空／MMA】乘搭飛機應遵守規矩。本港網絡瘋傳1段影片，指香港航空飛往北京航班上，有多名大媽因調位問題爆發混戰，站起來隔着椅子大吵大鬧，更有2名大媽互相出手。空姐、空少在旁勸止，其間有空姐以普通話不斷叫大媽們停手，高呼「全部人給我坐下！」。最終大媽們稍稍冷靜坐下。



影片引來網民熱議，大批人指摘大媽們行為離譜，「素質低俗」、「坐飛機劃好晒位，調乜鬼啫？」、「真係羞家」。也有不少網民讚空姐做得好，「要讚下空姐啦」、「又靚又叻，真仙氣」、「又來，苦了空姐」。



《香港01》記者已向香港航空查詢，正等候回覆。



本港網絡瘋傳1段影片，指香港航空飛往北京航班上，有多名大媽因調位問題爆發混戰。（影片截圖）

因調位爭執 香港航空多名大媽爆混戰

乘坐飛機要顧及航班安全。本港網絡4月5日（星期六）起瘋傳1段影片，指香港航空飛往北京航班上，有多名大媽因調位問題爭執並互相出手，驚動機組人員合力制止。

從影片見到，至少4名大媽站起來，隔着椅子爭吵，其中紅衣大媽指罵白衣大媽，令雙方衝突升溫，白衣大媽「飛身」伸手貼近紅衣大媽臉部，紅衣大媽伸手抵擋，一輪快速攻防後，紅衣大媽與白衣大媽互相激動指罵，紅衣大媽旁邊的紫衣大媽勸止。

至少4名大媽站起來，隔着椅子爭吵，其中紅衣大媽指罵白衣大媽，令雙方衝突升溫。（影片截圖）

至少4名大媽站起來，隔着椅子爭吵，其中紅衣大媽指罵白衣大媽，令雙方衝突升溫。（影片截圖）

空姐：全部人給我坐下！

雙方爭執其間，多名空姐、空少前來阻止，其中有空姐不斷以普通話高呼「坐下！不要動手！不要動手，給我坐下！全部人給我坐下！馬上坐下，不要再動手」。影片最後大媽們稍稍冷靜坐下。

多名空姐、空少前來阻止，其中有空姐不斷以普通話高呼「坐下！不要動手！不要動手，給我坐下！全部人給我坐下！馬上坐下，不要再動手」。（影片截圖）

多名空姐、空少前來阻止，其中有空姐不斷以普通話高呼「坐下！不要動手！不要動手，給我坐下！全部人給我坐下！馬上坐下，不要再動手」。（影片截圖）

多名空姐、空少前來阻止，其中有空姐不斷以普通話高呼「坐下！不要動手！不要動手，給我坐下！全部人給我坐下！馬上坐下，不要再動手」。（影片截圖）

影片最後大媽們稍稍冷靜坐下。（影片截圖）

網民讚空姐做得好：又靚又叻

網民看過影片議論紛紛，大批人斥責大媽們行為離譜，影響航班安全，「素質低俗」、「大媽天下無敵」、「坐飛機劃好晒位，調乜鬼啫？」、「真係羞家」、「無文化」、「趕晒落機啦！」、「真係不知所謂，小事都要喺度嘈，如果想調位咪同空姐講囉，不過要禮貌啲同佢講話想調位，等安排就得啦」。

也有不少網民讚空姐做得好，「要讚下空姐啦，成日撞到咁樣嘅乘客」、「又靚又叻，真仙氣」、「又來，苦了空姐」、「而家嘅空姐真係唔易做」。