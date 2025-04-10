九巴阿伯大聲講電話被罵！單挑2個後生仔：不打不姓許！後續爆笑

乘搭巴士要自律，不應騷擾其他乘客。本港網絡瘋傳「巴士阿伯大戰兩男乘客」影片，指往元朗方向的九巴268X車廂內，有阿伯因大聲講電話，造成旁邊後生男乘客不滿觸發爭執，其間老伯粗口盡出，怒吼「你都未見過惡人！」。另一後生男乘客看不過眼「圍攻」老伯，老伯挑釁2人下車「打」，揚言「兩個一齊打！畀觀眾睇到70歲都打得贏你」。2名男乘客接受「開打」，要求老伯車廂即打，惟老伯邊說邊走到車廂中間車門，與2人離遠互嗆，聲言「我唔X打你我唔姓許」。最終老伯一直站在車門位置，未有回頭。



影片引來網民熱議，不少人看後爆笑，「我笑到噴飯」；也有人批評老伯行為離譜，「全世界知道呢個許姓長者是這樣品格的人」、「面係人哋畀，架就自己丟！」、「真係好心啦，70幾歲人仲後生咩！」。



本港網絡瘋傳「巴士阿伯大戰兩男乘客」影片，指九巴268X車廂內，有阿伯因大聲講電話，造成旁邊男乘客不滿觸發爭執。（影片截圖）

九巴阿伯大聲講電話與乘客爭執

「我要打兩個？」有港男於4月6日（星期日）在facebook群組「巴士的事討論區～更新版」轉載多段影片，指旺角往元朗方向的九巴268X車廂內，有阿伯因大聲講電話，造成旁邊男乘客不滿觸發爭執，「因為2蚊雞（阿伯）大聲講電話、隔籬乘客不滿而起爭執、2蚊雞好有火氣，旺角到元朗268x巴士上發生」。

阿伯怒吼：你都未X見過惡人！

第1段影片長近5分鐘，見到當時正值晚上，九巴下層車廂左側倒頭座位上，近玻璃窗的穿黑衣阿伯，正與旁邊的灰衣男乘客爭吵，灰衣男拍打自己臉部表示「come on！」，阿伯則以英語向坐在車廂右方的外籍女子表示「take a video of him，take a video！」。灰衣男批評「真係啊，愈老愈惡啊而家？」，阿伯再叫外籍女拍攝「take a video about this crazy man！」，又向灰衣男說「你都未X見過惡人！」，被灰衣男反嗆「而家見到囉」。

近玻璃窗的穿黑衣阿伯，正與旁邊的灰衣男乘客爭吵。（影片截圖）

阿伯向灰衣男說「你都未X見過惡人！」，被灰衣男反嗆「而家見到囉」。（影片截圖）

之後阿伯看到對座男乘客搖頭，轉而挑釁該男乘客「你做咩搖頭？」。（影片截圖）

阿伯挑釁另一男乘客：你擰頭就係撩我！

之後阿伯看到對座男乘客搖頭，轉而挑釁該男乘客「你做咩搖頭？」。男乘客揶揄阿伯「只說不做」，阿伯稱「佢（灰衣男乘客）落車我就同佢打。落車打啊！」。男乘客揶揄「講咁多嘢做咩啫，幾廿歲，收下火啦」，老伯卻怒吼「我X你啊！關你X事咩？你擰頭做咩啫，你擰頭就係撩我！你對我擰頭就唔X得」。

男乘客聞言反駁阿伯「唔好周圍撩啦，你真係好X煩！你係叻嘅就唔好坐呢啲車啦！」，阿伯卻稱「點解唔好坐呢啲車啊？我有車有司機！跟我返屋企，睇下我啲司機同車！」。男乘客揶揄「你都戇X！」，老伯聲言「-咩戇X啊！你再話我戇X，我就X你老X」。阿伯又手指指激動表示「你再話我戇X，話多聲！我指你點X樣」。

阿伯與男乘客對罵。（影片截圖）

阿伯挑釁兩男乘客下車打架：兩個一齊打！

男乘客再揶揄阿伯「只說不做」，阿伯隨即挑釁「落嚟（落車）打啦！咁X多人聽住！」。灰衣男乘客加入「圍攻」阿伯，指着自己臉部狂嗆「打啊！打！我喺你隔籬」，阿伯揚言「兩個一齊打！」，但又說「我X你啊！打你？戇X！70歲就俾你恰啊！X你老X」。灰衣男乘客反駁「無人恰你啊！咁你係錯啊嘛！」，惟阿伯不認錯，「我點X錯啊！」。

雙方僵持，這時坐在另一邊的外籍女子叫阿伯坐過去，以平息紛爭，惟阿伯調位後未有「收火」，灰衣男乘客繼續打自己的臉挑釁，阿伯激動指「即刻打！」，外籍女即時按着阿伯也沒有作用。

雙方僵持，這時坐在另一邊的外籍女子叫阿伯坐過去，以平息紛爭，惟阿伯調位後未有「收火」。（影片截圖）

灰衣男乘客繼續打自己的臉挑釁，阿伯激動指「即刻打！」。（影片截圖）

阿伯走到車門隔空叫陣：我唔X打你我唔姓許！

第2段片見到，阿伯之後往車廂中間車門方向走去，怒吼「跟住我落嚟！」。兩名男乘客沒有遵循，要求阿伯在車廂「即打」不果，坐在座位嘲笑阿伯「一路打一路走，廢柴！」。阿伯則站在車門位置與2人離遠挑釁，「廢柴落嚟打！X你老X！落車打！兩個一齊落嚟同我打，畀觀眾睇到70歲都打得贏你」，更揚言「你落嚟我唔X打你我唔姓許！」。最終老伯一直站在車門位置，直至影片結束。

阿伯之後往車廂中間車門方向走去。（影片截圖）

阿伯則站在車門位置與2人離遠挑釁，「廢柴落嚟打！X你老X！落車打！兩個一齊落嚟同我打，畀觀眾睇到70歲都打得贏你」。（影片截圖）

最終老伯一直站在車門位置，直至影片結束。（影片截圖）

網民批離譜：丟架

網民看過影片爆笑，「笑死。癲狗亂吠」、「我笑到噴飯」、「好嘢！妙問妙答」、「好心就唔好再激佢（阿伯）喇！」、「又要威，又要戴頭盔！」

也有大批網民指摘阿伯行為離譜，「全世界知道呢個許姓長者是這樣品格的人」、「呢個70歲長者：面係人哋畀，架就自己丟！」、「真係一把年紀70幾歲，好心啦，自己X咗，就認，道句歉就算啦！又死要面，又要X，又要死撐，又何必呢？你識爆一兩句粗口，唔通就代表你好威好型，你啱晒？」、「唉！落車走啦！真係好心啦，70幾歲人仲後生咩！」。