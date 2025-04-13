猴子擅闖民居！港女驚見馬騮爬窗入屋爽吃水果　竟被另1動物嚇退

近年不時發生猴子擅闖民居尋找食物事件，有住在沙田區的港女在社交平台發文，指她某日以手機連接家中攝影機，打算查看屋內貓咪舉動，卻被眼前一幕嚇倒！事關她驚見1隻猴子從窗戶爬入屋內，休閒地坐在鏡頭前吃水果，更「食到jap、jap聲」，弄到全地都是水果汁，最後是貓咪現身，才把猴子嚇退。



樓主將片段上傳到網絡，見到猴子用口撕開柑皮，然後再細嚼裏頭的果肉，網民竟大讚猴子「眼仔碌碌」模樣可愛，「馬騮嚟講係幾順眼」、「齊天大聖吃播」、「可以訓練佢做港版阿笨」。有人擔心猴子身上帶有病毒，提醒她要小心提防，「一來（有）傳染病，二來可能會返來搵食」、「呢段時間屋企無人時，最好閂好晒門窗，啲食物都要收起，唔好外露」。



有居住沙田區的港女表示，家中被猴子爬窗闖入，更在屋內偷吃水果。（threads影片截圖）

猴子擅闖民居吃水果

該港女在threads上傳1段長25秒片段，可見1隻猴子闖入其家中客廳，並坐在鏡頭面前，聰明的牠相信是知道柑皮苦澀，先是用口撕開柑皮，然後再細嚼裏頭的果肉，「開餐」期間四處張望，疑似對屋內環境很是好奇，卻不知自己眼仔碌碌的模樣，以及「偷食」的過程全被監視鏡頭拍下。

港女打開家用攝影機查看貓咪狀況，卻驚見猴子坐在鏡頭前開餐。（threads影片截圖）

聰明的猴子相信是知道柑皮苦澀，先是用口撕開柑皮，然後再細嚼裏頭的果肉。（threads影片截圖）

聰明的猴子相信是知道柑皮苦澀，先是用口撕開柑皮，然後再細嚼裏頭的果肉。（threads影片截圖）

聰明的猴子相信是知道柑皮苦澀，先是用口撕開柑皮，然後再細嚼裏頭的果肉。（threads影片截圖）

港女形容：仲食到jap、jap聲

樓主指自己居住沙田區，因為家中有飼養貓隻，故安裝家用攝影機，事發時她打算查看貓咪舉動，卻意外看到猴子闖入家中客廳一幕，笑稱「以為自己開錯Cam」、「一開發現個寵物好似換咗Skin（皮膚）」。她形容，片中猴子當時猶如看示範單位，從窗戶爬入其家中，「食完巨峰（堤子）再食柑，仲食到jap、jap聲」，最後弄到全屋地上都是水果汁，窗邊亦留有其沾滿汁液的手掌印 ，最後因為貓咪出現，猴子才被嚇走。

猴子「開餐」期間四處張望，疑似對屋內環境很是好奇。（threads影片截圖）

猴子「偷食」的畫面全被記錄下來。（threads影片截圖）

猴子「偷食」的畫面全被記錄下來。（threads影片截圖）

猴子「偷食」的畫面全被記錄下來。（threads影片截圖）

網民讚可愛：齊天大聖吃播

猴子出沒民居非但沒有嚇怕網民，不少人反而讚牠可愛，「馬騮嚟講係幾順眼」、「馬騮界foodie」、「真識食，仲識揀走啲伊（白色層的纖維）」、「齊天大聖吃播」、「Chill，食完就走」、「可以訓練佢做港版阿笨」、「如果個Cam可以對話嘅，就可以叫佢執返啲果皮先走」，有人則表示有類似經歷，「好細個都發生過，我仲要住12樓，（馬騮）食全屋最貴嗰個日本桃」。

憂猴子「食過返尋味」 勸屋主鎖好門窗

不過有留言提醒樓主要小心，擔心猴子會「食過返尋味」，「間屋要消毒」、「帶埋啲蝨入屋就X街了」、「一來（有）傳染病，二來可能會返來搵食」、「佢入過嚟一次，就會認住你間屋有餐開，之後成日嚟幫襯。呢段時間屋企無人時，最好閂好晒門窗，啲食物都要收起，唔好外露」。

疑窗花老化 猴子有機乘虛而入

另有網民質疑樓主沒有安裝窗花，才會令猴子乘虛而入，「有養貓但係隻馬騮入到嚟，即係你屋企無封窗？」。樓主事後回覆指家中有安裝貓網，估計是老化才出現上述事件，「有封到，但個窗口無密封到，之後佢（馬騮）拉開個窗，再整爛個網」、「個窗得一條罅仔，馬騮開窗再撬開個窗花」。她指目前最擔心是貓咪會被惹到蟲蝨，已即時約見醫生為牠進行身體檢查，以及重新弄好家中的貓窗網。

（threads＠z.oyilai）