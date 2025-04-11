博大霧？的士司機找續「$5硬幣」　真身是2毫子澳元　市值得咁多

許多的士只採用現金找續，乘客收到找續時記得檢查清楚。有港男在網上表示，日前凌晨乘搭的士，抵達目的地後支付車資，司機理應找續9元，當時「兩個2蚊銀疊喺1個『5蚊銀』上面」，港男發現5元硬幣有異，發現原來是2毫子澳元（約9毫子港元），於是立即質問，但司機堅稱「係舊版硬幣」，但港男同樣堅持，司機無奈換回正常5港元硬幣。



許多網民留言指「好彩你有堅持，唔係就蝕畀佢啦」、「我都試過，所以找錢嗰陣，無論紙幣或硬幣，都必須睇清楚」、「問返佢『女皇頭對眼望住嗰啲字講乜？』，係Australia（澳洲）」。



正面寫住「20」，是2毫子澳元（約9毫子港元）。（Threads圖片）

背面雖然有英女王，但寫上「Australia」字眼（澳洲）。（Threads圖片）

「5蚊銀」寫上「Australia」字眼

樓主在Threads表示，早前凌晨乘搭的士，如常支付車資，司機應該找續9元，對方將「兩個2蚊銀疊喺1個『5蚊銀』上面」，樓主發現「5蚊銀」和平時有異，背面雖然有英女王，但寫上「Australia」字眼（澳洲），但正面寫住「20」，相信是2毫子澳元（約9毫子港元），於是質問司機。

司機聞言堅稱「係英女王頭，舊版硬幣」，但樓主堅持己見，司機「死死地氣換返個普通5蚊銀」。

司機堅稱「係英女王頭，舊版硬幣」，但樓主堅持己見，司機「死死地氣換返個普通5蚊銀」。（《降魔的》電視劇照）

網民︰擺明博懵

樓主笑言「真係蠱惑」，大量網民留言指「2毫子澳元等於1蚊港元左右，1蚊博5蚊」、「真係要睇清楚」、「報警啦，擺明博懵」。

（Threads）