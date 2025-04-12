汽水瓶底部為何像花？物理老師揭五爪設計背藏科學知慧：長知識了

現在飲料的種類越來越多，有汽水、果汁、運動飲料、茶類等各種品項，不過鮮少有人知道汽水瓶子底部和其他飲料瓶大不相同。有一名網友好奇提問，「為什麼汽水瓶子底部要做成像花的形狀？」物理老師對此也提出解釋。



原PO在Dcard發文表示，自己喝了那麼久的汽水，日前才意外發現瓶子底部是像花的形狀，和一般飲料瓶子長得不一樣，

「一般的水或茶都是平底，不會特別分開，是因為汽水比較高人一等嗎？」

大家有留意，膠瓶裝的汽水，底部是在五爪嗎？（AI生成圖）

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貼文一出，有內行人就提出解釋，

「因為弧形面積可以減少應力效應，防止氣體讓寶特瓶變形，只要有氣的產品都是這樣」、

「你把汽水裝進一般的瓶子裡，過個10分鐘你會得到一個瓶蓋大砲，稍微搖一下威力會更大」、

「主要是增加強度，汽水內部壓力會比一般飲料大很多，做成一般寶特瓶那樣可能摔到就從那裡炸開了」。



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其他網友也表示，

「哇！這算冷知識嗎？」、

「原來只有我以為是為了減少一點點容量」、

「從來沒想過！我只知道汽水瓶都很硬，打人很痛」、

「長知識了！之前從來沒有想過這個問題…哈哈哈」、

「小時候常喝蘋果西打，瓶底很像五爪蘋果是裝飾用」、

「交叉擺放，在運送途中比較能夠固定不會晃動」、

「以前黑松汽水底部是圓弧形，還有底座呢」。



有北一女物理老師曾在《科學月刊》撰文解釋，

「一般裝有氣體的碳酸飲料，容器內的氣體在運輸過程中會因晃動而膨脹，產生較大的壓力，因此碳酸飲料寶特瓶凸起的五爪設計，便能分散飲料瓶晃動伴隨而生的氣體壓力，達成靜力平衡並避免瓶子爆裂」。

至於為何要設計五爪狀，物理老師表示，

「三力共點或三力、四力共平面雖然可以達成靜力平衡，但穩定度略差；而五力、六力、七力等也可以使寶特瓶達成『穩穩站好』的靜力平衡狀態，因此採用幾力作用，廠商也會考量穩定度和製作成本」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】