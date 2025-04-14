傷殘年輕男坐關愛座│遭鄉音大媽辱罵：唔知佢跛　正義阿伯代駁斥

傷殘人士並非一定能從外表看出來，而關愛座並非長者專用座，任何有需要人士都可坐！網上日前流傳1條影片，顯示1輛過海城巴行駛期間，1名操不純正廣東話的大媽不滿年輕男子坐關愛座，所以當場指罵，年輕男即表示自己是傷殘人士，但該名女子要求他出示傷殘證。車上1名正義阿伯代抱不平出言駁斥，但大媽仍然堅持己見。



片中可見，阿伯反駁該名大媽，指出「後生仔都唔敢坐呢啲位」，大媽怒罵「我無話佢坐呢個位唔啱，你係咪聾㗎？」，阿伯強調聽到大媽指罵，指出她「要（該名年輕男子）畀證你睇」，大媽反指「我唔知佢跛，又無拎枴杖」。



大量網民留言炮轟大媽野蠻無禮，「憑咩問人拎證睇？根本唔需要證明」、「騷擾司機揸車，為咗乘客安全，車長應該趕佢落車！」、「這女不知所謂」。



正義阿伯沒有入鏡，當場駁大媽，指「後生仔都唔敢坐呢啲位」、「我上車都無位，後生仔讓咗畀我」。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

樓主在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」撰文交代事件經過，指4月12日中午時份，路線970過海城巴正前往西隧口，1名操不純正廣東話的大媽懷疑不滿年輕男子坐關愛座，向對方作出指罵，該名男子表示自己是傷殘人士，但大媽沒有收口，反而要求對方出示傷殘證。

年輕男坐關愛座捱罵 被迫出示傷殘證

車上有熱心乘客路見不平，指出很少年輕一代會坐關愛座，又稱自己亦行動不便和患有癌症，而名年輕男子亦已經解釋自己行動不便，所以大媽不應該強迫他人出示傷殘證。但大媽堅持自己做法沒有問題，最後年輕男子出示傷殘證後下車。

大媽否認自己罵人，「我無話佢坐呢個位唔啱，你係咪聾㗎？」。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

大媽︰又無拎枴杖，我點知佢係咪跛

樓主同時上載相關影片，長約43秒，當時巴士上有許多人站立，有乘客甚至站在樓梯位置，當時該名年輕男子已經下車，樓主坐在大媽後面，只能拍攝其背部，1名阿伯出聲反駁該名大媽，相信正是該名熱心乘客，他沒有入鏡，指出「後生仔都唔敢坐呢啲位」、「我上車都無位，後生仔讓咗畀我」，大媽否認自己罵人，「我無話佢坐呢個位唔啱，你係咪聾㗎？」，但阿伯強調聽到大媽指罵，而且「要（該名年輕男子）畀證你睇」，大媽反指「我唔知佢跛，又無拎枴杖，我點知佢係咪跛」。

阿伯強調聽到大媽指罵，而且「要（該名年輕男子）畀證你睇」，大媽反指「我唔知佢跛，又無拎枴杖，我點知佢係咪跛」。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

樓主斥大媽「心是黑色的」

樓主指出自己一度幫口，但片中大媽沒有收斂，形容對方涼薄，「心是黑色的」。許多網民亦不齒大媽所為，質疑「點解有權要睇人張證？」、「我揸拐杖都試過喺關愛座被人叫我起身」、「讓是人情，不讓是道理」，亦有人讚賞正義阿伯能當場發聲，「呢啲正義乘客就抵讚」。

（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）