$8雞髀飯！灣仔兩餸飯店：燒好雞髀撐大家　港男讚暖心　地址曝光

近年香港經濟王景，再加上受到美國關稅影響，港股一度出現歷來最大跌幅，凍薪、裁員更恐怕陸續有來，市民生活也大受影響。有港男在網上發文發相，指灣仔１間兩餸飯店推出8元雞髀飯，與市民共渡難關，店鋪宣傳更指「開心唔開心都好，人生浮雲一場夢」、「燒好雞髀撐大家」，港男加購1支樽裝飲品，合理埋單18元，覺得抵食又暖心。



帖文隨即被瘋傳，不少網民留言大讚「$8有條菜心真係好有誠意，良心之作」、「有冇寫錯咗價錢」、有人認為仿如時光倒流「30年前學生炸脾飯$20，而家$18仲可堂食有二條菜加嘢飲」。



有網民就爆出該間店舖是位於灣仔軒尼詩道的「老闆娘家常飯」的兩餸飯店，而該店兩因應經濟情況推出更多低價套餐，食客大讚是「良心救市」。



樓主大讚8元雞髀飯抵食。（Facebook圖片）

樓主加購1支膠樽裝飲品，合共18元，覺得抵食又暖心。（Facebook圖片）

灣仔兩餸飯店8元雞髀飯益街坊

有港男早前在Facebook群組「香港兩餸飯關注組」上發文發相，指在灣仔1間兩餸飯店，「$8雞髀飯加多支嘢飲$18」。從相片可見，雞髀賣相不錯，還有菜心附送，飯的份量正常。樓主得十分抵食，於是在網上分享給其他網民。

店方稱與市民共渡難關

而推出$8雞髀飯益街坊的兩餸飯店，在宣傳海報上印有恒指及上證綜合指數的波幅圖，顯然與近期港股大跌有關，宣布「優惠周」，推出8元雞髀飯與市民共渡難關，更指「開心唔開心都好，人生浮雲一場夢」、「燒好雞髀撐大家」，相當暖心。

灣仔1間兩餸飯店推8元雞髀飯，與市民共渡時艱。（Facebook圖片）

網民讚店家「$8有條菜心真係好有誠意，良心之作」。（Facebook圖片）

網民讚店家「$8有條菜心真係好有誠意，良心之作」。（Facebook圖片）

推39元兩餸飯堂食放題

網民發現，該間兩餸飯店是位於灣仔軒尼詩道68至76號新禧大樓地下的「老闆娘家常飯」，該店不時推介應市優惠，而近期除了8元雞髀飯外，更有39元兩餸飯堂食放題、25元自選兩餸早餐及下午茶時段買一送一等等，由於價格相宜，吸引許多街坊，甚至區外人士來光顧。

「老闆娘家常飯」推出多種優惠食品應市。（01製圖）

兩餸早餐炒麵配上奶茶飲品，盛惠25元。（facebook圖片）

該店設有39元兩餸飯堂食放題，很受顧客歡迎。（facebook「老闆娘家常飯」圖片）

該店設有39元兩餸飯堂食放題，很受顧客歡迎。（facebook「老闆娘家常飯」圖片）

該店設有39元兩餸飯堂食放題，很受顧客歡迎。（facebook「老闆娘家常飯」圖片）

帖文引來不少網民熱議，有人大讚店家「$8有條菜心真係好有誠意，良心之作」、「真係做善事咁賣！」，有人認為平到難以置伋「有冇寫錯咗價錢」、「鹵味檔都十五元一隻呀、八元連飯呢啲生意點做呀」。

網民：時光倒流

有人認為仿如時光倒流「30年前學生炸脾飯$20，而家$18仲可堂食有二條菜加嘢飲」。亦有人指雞髀「難以餸飯」，遭不少人反駁「讀書時期雞髀飯食唔少㗎啦，有幾難送飯？你啲牙有問題？」。