天價乾炒牛河$XXX！台客震驚：香港物價嚇死人！網民看店名指合理

天價乾炒牛河！有台灣男遊客於社交平台發布相片，指在銅鑼灣光顧1間老字號餐廳，驚訝發現1碟乾炒牛河要價143元，連同雜費埋單近150元，認為十分昂貴，「香港物價有多高？嚇死人！」。



帖文引來網民熱議，得悉餐廳為這間逾百年老店時，認為價錢合理，更有人反批評樓主「寒酸」，「又要充闊佬但又嗌貴，呢啲咪正一冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽啦」、「有得去茶餐廳、茶樓唔去，係要去埋港島啲高級餐廳食貴成倍嘅嘢」。



這份乾炒牛河售價143元。（Threads圖片）

「貧窮限制想像」。該台灣男遊客於社交平台threads發布相片表示，他4月14日晚上近8時於銅鑼灣這間老字號餐廳買外賣，叫了1份乾炒牛河，看賬單驚訝發現要價143元，直呼「香港物價有多高？嚇死人！一份『乾炒牛河』，港幣$147（連雜費，約620台幣）！1份下午茶餐，港幣$352（約1,500台幣）

乾炒牛河1份143元 台灣遊客驚震：香港物價嚇死人

從賬單見到，樓主當晚光顧銅鑼灣太平館餐廳，購買1份乾炒牛河外賣，連同「飯盒/湯碗/汁樽」、膠袋及餐具，埋單共計147元。

賬單見到，樓主當晚光顧銅鑼灣太平館餐廳，購買1份乾炒牛河外賣，連同「飯盒／湯碗／汁樽」、膠袋及餐具，埋單共計147元。（Threads圖片）

另1張相看到，這份乾炒牛河差不多填滿1個外賣盒，份量正常，色澤均勻，菜心、牛肉和河粉足料。

不少網民對這份乾炒牛河價錢感到震驚。（threads圖片）

網民看後議論紛紛，不少人對價錢感到震驚，「我們平常點乾炒牛河都是100以下的（通常6-70左右）」、「這樣價錢的乾炒牛河，香港人一定不會去，我本人從來沒有吃過這樣貴的乾炒牛河」、「選錯餐廳了，乾炒牛河50到60港幣已經有，份量也差不多」、「你交了大量智商稅了，正常只會40-60」。

網民指價錢合理 反批樓主「寒酸」

不過也有網民指出，太平館是高級餐廳，認為價錢合理，反批評樓主「寒酸」博流量，「香港物價向來就是貴」、「因為是太平館，不是茶記，而且今時今日的茶記，乾炒牛河收費也由HK$5x-8x不等，所以他收$147已不為過了」、「太平館喎師兄，食完荷包都變太平間啦」、「Seriously what do you expect？有得去茶餐廳，茶樓唔去，係要去埋港島啲高級餐廳食貴成倍嘅嘢」、「又要充闊佬但又嗌貴，呢啲咪正一冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽啦」、「騙流量的帖文」。