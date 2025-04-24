2男女麥當勞食榴槤檽米糍！濃烈氣味充斥店內　食客慘呻：好難頂

再有人於麥當勞進食外來食品！近日有食客不滿公審，指於麥當勞看到2名男女進食榴槤檽米糍，兩人更「無幫襯」，拿了2杯水後便霸佔1張二人枱用餐，令店內充斥榴槤味道，遂貼圖公審二人「可唔可以俾啲公德心？」。



不少網民批評涉事男女缺德，「黐線勁臭㗎，搞到成間舖都有味」、「返屋企食啦」。有人覺得食客即使於餐廳進食外來食品都要「識做」，以免影響他人，「入嚟齋坐飲水唔緊要，但唔好發出啲令人側目嘅食物氣味或噪音」。



有食客於麥當勞看到2名男女「無幫襯」，店內霸位並進食榴槤檽米糍。（示意圖／資料圖片）

2男女麥當勞食榴槤檽米糍 濃烈氣味惹公審

該食客在threads帳號發帖，指於麥當勞目睹2名男女公然進食榴槤味的檽米糍，形容「成間麥當勞都係榴槤味」，苦呻「好難頂」。

目擊者指二人「無幫襯」：攞兩杯水就坐低

從帖主發布照片所示，2名男女餐桌前擺放一個膠盒，裏頭盛載的相信正是榴槤檽米糍。當時相中女士正在喝水，桌上亦擺有1隻屬麥當勞的紙杯，樓主形容兩人未有光顧，「求其喺麥當勞攞兩杯水坐低，再開個榴槤糯米糍嚟食」，令店內充斥榴槤氣味，故質疑「可唔可以俾啲公德心？」。最後有店員上前表示餐廳不准進食外來食物，兩人才離開。

相中男女於麥當勞拿取2杯水，再於店內享用榴槤檽米糍。（threads圖片）

網民批相中人缺德：搞到成間舖都有味

許多網民紛紛批評相中人，「食街外嘢都夠賤格啦，仲要食榴槤」、「太高調了！慌死無人知道佢咁做」、「黐線勁臭㗎，搞到成間舖都有味」、「真心好X憎啲人公眾地方食榴槤」、「根本唔應該喺室內食，除非你屋企」、「入嚟齋坐飲水唔緊要，但唔好發出啲令人側目嘅食物氣味或噪音」、「好難明白幾廿歲人自私到一個點，有無諗其他人感受㗎」。

2人被職員勸止後即離場

有留言指出，應慶幸涉事兩人被勸止後願意離開，「麥記好多人唔買嘢食齋坐」、「有班人唔幫襯成日走入麥當勞，溫書、做功課、傾保險，阻住晒啲位」、「好在職員話佢佢都肯走，至怕厚面皮仲坐喺度嗰啲」、「之前見過有大陸人帶榴槤入去食，有職員同佢講，之後佢哋入咗廁所食」。

（threads＠yeongkyo）