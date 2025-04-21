劇毒復活蛋殺人案！7歲男童吃後暴斃　母姊中毒命危　疑兇竟是她

巴西發生復活蛋被落毒的殺人事件！當地1名7歲男童收到由快遞送來的朱古力復活蛋，遂與家人分享進食，惟男童其後出現嚴重不適，數小時後身亡，其母親及胞姊亦陷入昏迷，送院後情況危殆。



警方接報後展開調查，終發現復活蛋摻有毒藥，鎖定母親男友的前女友是嫌犯，懷疑她購買復活蛋後再下毒，並透過快遞送到男童家中，結果釀成奪命事故，警方已將她拘捕，正調查案件內情。



7歲男童路易斯吃有毒復活蛋後不幸死亡，母親及姊姊也中毒危殆。（facebook圖片）

警方將涉事復活蛋取走化驗，證實被下劇毒，鎖定嫌犯是男童母親莉菈的男友的35歲前女友巴爾博薩，隨即她拘捕。（巴士警方圖片）

巴爾博薩被指控購買復活蛋後再下毒，再透過快遞送到莉菈家中，並附上字條扮作是復活節禮物。（巴士警方圖片）

綜合外媒報道，事件發生於巴西馬拉尼昂州的伊姆佩拉特里斯市，死者為7歲男童路易斯（Luis Fernando Rocha Silva），他日前收到由快遞送來的朱古力復活蛋，上面有1張署名字條，寫着「充滿愛，致莉菈，復活節快樂」。

母子與子女吃復活蛋後中毒 7歲童死亡

路易斯與母親莉菈（Mirian Lira）及13歲的姊姊伊芙琳（Evelyn Fernanda）一起吃復活蛋，其後莉菈發現兒子嚴重不適，急急將他送院，惟他在凌晨時份終告不治。

而莉菈將兒子送院也出現不適，手開始發紫及呼吸困難，隨即被送入加護病房，而其女兒也出現相同症狀，母女其後陷入昏迷，情況危殆。

男童母親莉菈與男友合照（facebook圖片）

神秘來電確認收到復活蛋

警方接報調查，而事發當晚莉菈曾接到匿名電話，對方沒有說什麼，只是想確認她收到復活蛋便掛線。警方隨即檢走復活蛋化驗，證實滲有劇毒，鎖定嫌犯是莉菈男友的35歲前女友巴爾博薩（Jordélia Pereira Barbosa），隨即將她拘捕。

35歲疑兇巴爾博薩被拍得戴着假髮與太陽眼鏡去買復活蛋。（網上圖片）

巴爾博薩被指自行購買復活蛋後再下毒，再透過快遞送到莉菈家中。從店鋪的閉路電視畫面看到，巴爾博薩為掩飾身份，戴上假髮與太陽眼鏡，在店內翻找卡片及付款的畫面全被拍下。

35歲疑兇巴爾博薩被指落毒到復活蛋殺人，她是男童母親的男友的前女友。（facebook圖片）

警方拘捕女疑兇時，拍出懷疑與案有關的物品，懷疑疑兇在復活蛋下毒。（巴西警方圖片）

警方拘捕女疑兇時，拍出懷疑與案有關的物品，懷疑疑兇在復活蛋下毒。（巴西警方圖片）

警方拘捕女疑兇時，拍出懷疑與案有關的物品，懷疑疑兇在復活蛋下毒。（巴西警方圖片）

警方拘捕女疑兇時，拍出懷疑與案有關的物品，包括2頂假髮。（巴西警方圖片）

疑兇戴假髮買復活蛋 否認下毒

警方其後在巴爾博薩入住的酒店房起出2頂假髮、收據、鋸齒刀以及疑似毒品等證據，巴爾博薩最終坦認曾購買復活蛋，不過否認下毒，警方現就案件繼續調查，將證據移送司法部。

35歲疑兇巴爾博薩被指落毒到復活蛋殺人，她是男童母親的男友的前女友，其後被警方拘捕。（巴西警方圖片）