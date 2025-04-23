高鐵2男口角！白衣男爆粗︰畀時間你打去香港吹雞　目擊者爆內情

剛過去的復活節長假期，不少港人到內地旅遊，許多人更會選乘高鐵。而網上日前流傳2條影片，見證高鐵列上爆發粗口大戰！其中1條顯示1名白衣男子在高鐵車廂站起身，無視同行女伴勸阻，不斷爆粗狂罵另1名黑衣男子，用廣東話高呼「你要喺大陸嘈架定香港嘈架？」、「我叫你收嗲，返埋你個位」、「我畀時間你打去香港吹雞」，黑衣男勸喻對方冷靜，同時質疑「唔使咁串呀講嘢」，一度離開後折返，叫白衣男「唔好咁大聲」。白衣男聞言繼續怒斥「X你老X」、「你仲行埋嚟傾乜」、「個腦係咪有問題？」。



另1條影片顯示高鐵職員上前介入，不停勸喻「先生，一人少一句」，黑衣男則表示「同你傾下啫」，但白衣男連珠爆發狂罵「傾咩啫，你行過嚟同我講，搞X笑」，黑衣男一邊道歉，一邊離開，但白衣男繼續爆粗，「X你老X」、「黐X線」，而且向職員投訴「佢過嚟騷擾我」，之後慢慢開始冷靜，女職員臨走前，卻透過小型對講機用普通話向同事表示「乘警在車上嗎？唉，他要過來救我了」。



樓主估計「可能係上車嗰陣，黑衫阿叔同白衫旁邊位女士有口角，開車之後黑衫阿叔走嚟，同白衫哥仔話你位女伴點點點，之後就嘈起上嚟，估計係咁，唔肯定」，由於事發廣州高鐵，所以許多網民估計白衣男身份，笑言「似廣州人去香港」、「似香港蠱惑仔」、「香港人又揚威了」。更網民留意到座位椅背廣告寫着「以文會友，隨旅遠行」標語，不禁笑稱「張櫈寫住『以文會友』好X正呀」。



白衣男爆粗喝罵黑衣男，怒問「你住邊X度？」、「你要喺大陸嘈架定香港嘈架？」、「我叫你收嗲，返埋你個位」。（facebook群組「突發馬路車cam大全」影片截圖）

黑衣男質疑「唔使咁串呀講嘢」，白衣男反駁「串就梗X咗」，甚至揚言「我畀時間你打去香港吹雞」。（facebook群組「突發馬路車cam大全」影片截圖）

樓主4月21日下午5時許將2條影片上載至facebook群組「突發馬路車cam大全」，廣播寫上班次是C8013，由廣州東站前往深圳站，平時不經香港。只見白衣男和同行女伴在座位站起，白衣男身型較高和強壯，黑衣男則站在通道上，顯得瘦弱，一度用手擋住白衣男。

白衣男︰你要喺大陸嘈架定香港嘈架？

白衣男一直爆粗喝罵黑衣男，怒問「你住邊X度？」、「你要喺大陸嘈架定香港嘈架？」、「我叫你收嗲，返埋你個位」。黑衣男質疑「唔使咁串呀講嘢」，白衣男反駁「串就梗X咗」，甚至揚言「我畀時間你打去香港吹雞」，黑衣男息事寧人表示「無事」，同時勸喻對方冷靜。

黑衣男一度離開，但聽到白衣男繼續大聲爆粗，於是折返。（facebook群組「突發馬路車cam大全」影片截圖）

黑衣男叫對方「唔好咁大聲」。（facebook群組「突發馬路車cam大全」影片截圖）

白衣男得勢不饒人，甚至愈說愈激動，甚至走到通道位置繼續爆粗，「咁你返埋位啦，X你老X」、「你咪要香港嘈架，你𠵱家吹雞呀…定你想深圳」，黑衣男叫對方「唔好咁大聲」，同行女伴反叫黑衣男離開，表示「我處理佢」。

黑衣男折返︰唔好咁大聲 白衣男︰X你老X

黑衣男一度離開，但聽到白衣男繼續大聲爆粗，於是折返，白衣男繼續挑釁，反指「起弶咪嚟囉X」，黑衣男再次叫對方「唔好咁大聲」，白衣男聞言情緒繼續叫囂，「X你老X，傾乜X嘢呀？你仲行埋嚟傾咩？你傻㗎定個腦有問題？」。

高鐵女職員上前介入，女伴同時勸架，黑衣男表示「唔好意思」，然後終於離開。（facebook群組「突發馬路車cam大全」影片截圖）

白衣男繼續挑釁「X你老X，過嚟影張相先啦」。（facebook群組「突發馬路車cam大全」影片截圖）

女職員介入 黑衣男終離開

另1條影片顯示，高鐵女職員上前介入，女伴同時勸架，「唔好嘈住先」、「先生，一人少一句」，黑衣男指自己只是「同你傾下啫」，白衣男指「傾咩啫？你行過嚟同我講，搞X笑」，黑衣男聞言表示「唔好意思」，然後終於離開。

白衣男怒罵「X街X家鏟，你條X樣」、「你未X被人打過喺香港」。（facebook群組「突發馬路車cam大全」影片截圖）

女職員叫白衣男「唔好出聲」、「唔好鬧人」，但白衣男強調「佢過嚟騷擾我，九唔搭八，黐X線，X你老X」。（facebook群組「突發馬路車cam大全」影片截圖）

白衣男繼續狂罵 職員︰乘警在車上嗎？

但白衣男繼續挑釁「X你老X，過嚟影張相先啦」、「X街X家鏟，你條X樣」、「你未X被人打過喺香港」，女職員叫白衣男「唔好出聲」、「唔好鬧人」，但白衣男反指「你控制佢啦」，強調「佢過嚟騷擾我，九唔搭八，黐X線，X你老X」，白衣男罵完這句後開始回復冷靜，女職員於是離開，但她臨走前，透過小型對講機用普通話向同事表示「乘警在車上嗎？唉，他要過來救我了」。

女職員臨走前，透過小型對講機用普通話向同事表示「乘警在車上嗎？唉，他要過來救我了」。（facebook群組「突發馬路車cam大全」影片截圖）

網民︰典型香港老粗古惑仔

樓主不知道雙方衝突真正理由，估計黑衣男先和白衣男女伴微有口角，之後向白衣男反映，之後爆發口角。

大量網民笑言「典型香港老粗古惑仔」、「郁手啦！咁X惡，行政拘留等緊你呀」、「低等人」，但有人指出「不知前因後果，不願置評」。

（facebook群組「突發馬路車cam大全」）