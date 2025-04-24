離奇！弱聽男頭耳突劇痛　耳內掉出藏20年LEGO小積木　聽力秒恢復

童年時玩的積木竟成為聽力下降的「元兇」？蘇格蘭1名男子在約20歲時聽力突然下降，此後數年一直受此影響，直至24歲的某夜，他突然覺得劇烈頭痛及左耳痛，並感受到某個東西在耳道內脫落滾動，之後更從耳內掉出。他正擔憂是什麼耳內組織剝落甚或會否失聰時，卻驚訝發現隨着那東西的跌落，他的聽力瞬間恢復，低頭一看，才驚見那東西原來是藏在他耳內20年的1塊微細粉紅色樂高積木！



蘇格蘭1名在約20歲時突然聽力下降，至24歲時突然頭及左耳劇痛，之後感到有東西從耳內掉出，隨後才發現是藏在耳內20年的LEGO小積木。（示意圖／非當事人，GettyImages）

聽力突然下降 被診斷是耳內感染

綜合外媒報道，現年30歲的蘇格蘭男子麥康納奇（Darren McConachie）分享了他聽力「神奇恢復」的經歷。麥康納奇早年聽力沒有問題，但到了20歲左右，聽力突然下降，醫生判斷是耳內感染所致，故處方抗生素，但收效甚微。

突然頭耳劇痛 耳內有「小東西」脫落

聽力變弱的４年後，即麥康納奇24歲時的某天深夜，他睡覺時突然覺得頭部及左耳劇痛，從睡夢中痛醒後驟覺單側耳壓劇增，甚至令他「以為耳朵裂開了」，也擔心可能失聰，因為他能感受到耳朵中有什麼東西脫落滾動。之後，1件又小又硬的東西突然從耳內跌出來。

驚揭樂高積木藏耳內20年

麥康納奇起初還以為是耳內什麼組織脫落，驚恐不已，用手機電筒照明後，才發現從耳中掉出來的竟是1粒被耳屎覆蓋的粉紅色樂高積木。隨着積木跌出後，所有疼痛及不適都消失，甚至連聽力也隨之恢復。

麥康納奇稱：「我4、5歲開始就不玩樂高了，我不清楚這塊樂高是怎麼塞進去的，但我估計它已經在我耳內最少20年了。」

醫生也驚訝：所見病例中「樂高藏最久」

麥康納奇之後帶着積木覆診，醫生也大為震驚，在短暫錯愕後才解釋雖然不是第一次見到有患者耳內藏有樂高，但她就指麥康納奇是她見過「樂高藏得最久」的病例。而經過檢查，確定麥康納奇耳內沒有其他積木殘留。

麥康納奇展示耳內跌出的樂高積木。（Facebook圖片）

麥康納奇透露，在積木跌出後，他的聽力不但比以前好，有時甚至能聽到別人聽不到的聲音。而麥康納奇的家人也都認為事件有趣，至今仍在猜測是誰偷偷把積木放進他耳朵。麥康納奇就指不覺得自己會放進去，並笑言其中1個兄弟在事件後顯得比較「窘迫」，「但我也不能絕對肯定說就是他做的」。

不忍丟棄「陪伴」20年小玩具

麥康納奇沒有丟棄藏在他耳內20年的積木，而是保存起來，「直接丟掉似乎很殘忍，畢竟它就像是我身體的一部份」。

（綜合）