「巨型奶龍公仔」被棄屯門友愛邨垃圾站　網民心痛直呼：好可惜！

國產動漫角色「奶龍」深受大人小孩喜歡，不過近日有網民就發現有人將1隻巨型奶龍公仔丟棄在屯門友愛邨某大型垃圾桶內，而公仔狀況良好，並未見到什麼明顯污漬。



不少網民見到照片都大呼可惜，更表示物主其實可以捐出或送贈他人，甚至可在二手拍賣平台出售，「點都好過扔落垃圾桶」。



有網民發現1隻巨型奶龍公仔被丟棄在屯門友愛邨某大型垃圾桶內，而公仔狀況良好。（「Oh Yes! 有野執（報料群組）」FB圖片）

有網民在Facebook群組「Oh Yes! 有野執（報料群組）」發帖，稱於屯門友愛邨愛明樓垃圾站發現有人丟棄巨型奶龍公仔。從照片可見，該隻公仔被丟到大型黑色垃圾桶內，公仔體型巨大，表面無明顯污垢，保存狀況良好。

網民心疼嘆可惜

不少網民替「奶龍」婉惜，有人想去撿回來，更有人覺得物主暴殄天物，「奶龍這麼可愛，怎麼可以不要奶龍」、「奶龍我拎出嚟賣，又有自己keep嘅，但係絕對唔會掉落垃圾桶咁嘥囉」、「丟的人有沒想過可以送給人」，「執返嚟拎去乾洗都好」、「我仔仔最愛，可惜遠和執返來唔知點洗，咁大隻，真可惜」。

2023年年末，深圳山姆超市曾推出約巨型奶龍公仔，吸引許多顧客購買。（小紅書圖片）

網傳有港人北上到深圳山姆超市狂買5隻巨型奶龍，再放上七人車帶回香港。（「山姆會員商店香港人群組」FB圖片）

網傳有港人北上到深圳山姆超市狂買5隻巨型奶龍，再放上七人車帶回香港。（「山姆會員商店香港人群組」FB圖片）

「奶龍」深受喜愛 產品有價有市

「奶龍」是中國原創動漫《奶龍》系列的人物，製作公司為深圳第七印象文化傳媒有限公司，是「外星恐龍」，因呆萌吃貨形象風靡全國，深受大人小孩喜愛。

在拍賣平台上，特大1.5米版本奶龍公仔的代購價可高達1500元。（Carousell網頁截圖）

奶龍公仔在網上炒價可高達千元。（Carousell網頁截圖）

深圳山姆曾售「巨大奶龍」引港人買爆

而2023年年末時，深圳山姆超市曾推出約91厘米高的大型奶龍公仔，售價為269人民幣（約286港元）。該款奶龍公仔在網上炒價可達數百甚至上千元，而特大1.5米版本的代購價則高達1,500元。當時亦有網民分享指見到港人北上到深圳山姆超市狂買5隻巨型奶龍，再放上七人車帶回香港。

（Facebook、Carousell）