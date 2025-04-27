大家樂婦人餐後用水杯浸假牙！再取出當場洗刷　目擊者：非常嘔心

不少長者都需要使用假牙，但切記在公眾場合要注意衛生！日前有食客到大家樂用餐時，目睹有婦人將假牙浸泡到公家水杯內，之後再拿出假牙洗刷，樓主不滿對方缺德舉動，故拍照到網上公審，更狠斥「非常嘔心」。



許多網民批評婦人浸假牙行為不當，「都幾十歲人，完全無公德」、「不知所謂，以為自己屋企咩？」；但亦有人覺得樓主反應過大，「假牙有嘅細菌即係口腔內嘅細菌，同用口飲嘢無分別，係見到棚牙觀感差啲啫」、「杯水之後你會飲先話人缺德同嘔心啦，無啦啦影人相公審，你仲缺德啦」。



有食客於大家樂用餐期間，目睹有婦人用水杯浸假牙，看不過眼發文公審。示意圖。（《回魂夜》劇照）

婦人大家樂用餐後 以公用水杯浸假牙

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，指日前於大家樂享用下午餐時，目睹相中婦人於用餐過後，竟然將上下兩排假牙浸泡到公家水杯內，之後再拿出假牙清洗刷淨，看不過眼對方缺德舉動，遂拍下照片公審到網上，同時怒斥「非常嘔心」。

桌上擺放至少4杯茶水 未知是否有同行者

從相中可見，1名婦人坐於大家樂店內的4人座位，她前方桌上除了有餐盤外，共擺放至少4杯茶水，未知是否有其他人同行。另外因為拍攝距離，以及被餐碗遮擋視線關係，未能看清個別水杯中是否被對方放有假牙。

婦人手持電話，桌上擺放至少4杯茶水，目擊者形容她將假牙浸到水杯內。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民斥不知所謂：以為自己屋企

絕大部分網民都驚呼嘔心，「喺公眾場所洗假牙真係好核突，唔好再咁做啦」、「都幾十歲人，完全無公德」、「不知所謂，以為自己屋企咩」、「其實返屋企先洗唔係乾淨啲咩」、「要當眾面斥不雅，唔好畀佢地倚老賣老」、「真係帶自攜杯會安心啲」。有留言感嘆類似事件屢見不鮮，「在大家樂真係好常見，見過十幾次都係阿伯阿婆咁做」、「N年前旺角地庫大家樂，見到有位老伯將副假牙放入膠杯內浸住」、「我見過漱完口，再將口內嘅水吐回杯中」。

樓主公審舉動惹質疑

不過，亦有人覺得相中婦人洗假牙亦無傷大雅，「假牙有嘅細菌即係口腔內嘅細菌，同用口飲嘢無分別，係見到棚牙觀感差啲啫」、「杯水之後你會飲先話人缺德同嘔心啦，無啦啦影人相公審，你仲缺德啦」，又質疑事件真偽，「無圖無真相，你講咩都得啦」、「一係你叫佢做多次，如果唔係我信住一半先」。有網民則反駁「有啲人咁都話無問題，祝佢下次用返隻杯」。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）