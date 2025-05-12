電掣藏逾20隻不明白色蛋　港女驚問：乜嘢嚟？　網民指居家妙品

原來是益蟲的蛋！有港女於網上發文分享，發現室內一電掣中藏有大堆不明白色蛋，她嚇得拍下照片問網民。不少網民指出，照片中的是壁虎（又稱檐蛇、簷蛇或四腳蛇）所生的蛋，認為該處有很多害蟲，才令壁虎「落戶」，將電掣當成「祖屋」，並建議勿弄破蛋殼，「證明佢屋企好污糟」、「清潔工嚟，幫你捉害蟲，留返粒畀我」、「食小強一流，居家嘅妙品」 。



有港女於網上發文分享，室內電掣中藏有大堆不明白色蛋。（Threads圖片）

該港女於Threads發文分享3張照片，可見打開的電掣內藏有逾20顆細小白色蛋，有蛋已經破殼，而地上亦有似是跌碎的蛋殼，港女不知道是什麼生物的蛋，驚慌問道：「Wtx乜嘢嚟。」

電掣藏逾20隻不明白色蛋

有網民笑言是「WiFi蛋，用嚟上網」。另有不少網民就留言指是壁虎蛋，「檐蛇蛋，唔好整爛佢啦」、「只要環境夠黑同窄就有機會見到」。有人驚訝道「一般1次只係得兩粒，點解你可以有咁多粒」，有人猜測「可能佢屋企多嘢食」。

有港女於網上發文分享，室內電掣藏有大堆不明白色蛋。（Threads圖片）

地上有似是跌碎的蛋殼。（Threads圖片）

網民：檐蛇幫手食曱甴

網民指出，壁虎是益蟲，會幫忙消滅家中害蟲，「有檐蛇幫手食，曱甴都要俾你搞到絕子絕孫」、「施主，你屋企有就代表你屋企需要佢哋，唔好搞佢哋，幫緊你」、「敵人的敵人，是友軍」。

甚至有網民說，若樓主不需要可以轉贈他人，「你唔要畀幾隻我，最近屋企嗰隻唔見咗，搞到多咗好多蚊蟲好頭痛」、「你唔養送畀人養，屋企小強多的話需要佢哋，幫手食咗啲小強蛋」。