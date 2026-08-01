這款水果被視為長壽果！醫生曝3大功能　1原因提醒每次上限吃2顆

有些食物含有豐富營養，但亦不宜多吃。台灣1名醫生大讚無花果是非常健康的水果，含有可溶性與不可溶性膳食纖維，不但穩定血糖，而且降低壞膽固醇，甚至促進腸胃蠕動，但其糖份含量不低，建議每次食用以2顆為限。



家醫科醫師李思賢大讚無花果是非常健康的水果。（facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」圖片）

無花果好處多多

家醫科醫師李思賢在其facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」表示，日前買到數顆有機的無花果，自覺幸運，繼而大讚無花果非常健康，由於富含可溶性膳食纖維，可以防止血糖失控，同時降低壞膽固醇，其不可溶性纖維促進腸胃蠕動，減少便秘的發生。

李醫生在食用無花果時提醒：「1次使用請以2顆為限。」 facebook@李思賢

無花果可以防止血糖失控，同時降低壞膽固醇，其不可溶性纖維促進腸胃蠕動，減少便秘的發生。（AI生成圖片）

糖份含量頗高 最好每次最多食2顆

但李醫生同時提醒大家，無花果雖然營養豐富，但糖份含量頗高，特別是乾燥後的無花果，糖份更加濃縮，「1次使用請以2顆為限」。

李醫生指出，無花果糖份含量不低，建議每次食用以2顆為限。（facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」圖片）

無花果被視為長壽象徵

台媒曾報道，有營養師解釋無花果在中東和地中海地區被視為長壽的象徵，含有酚類化合物和類黃酮，例如沒食子酸、綠原酸、蘆丁、槲皮素，有助保養肌膚，但無花果亦含有維生素K，有機會影響到抗凝血劑的藥效。

（綜合）

其他報道：快樂水果榜│士多啤梨勝藍莓登榜首 研究：類黃酮能提升樂觀度16%

【健康百科】想心情變好，除了吃甜品，吃對水果可能更有用，不過也要選得對才有效！權威醫學期刊《Clinical Nutrition》一項涉及4萬人的研究指出，攝取富含類黃酮（Flavonoids）的食物能顯著提升快樂感。其中，士多啤梨在提升「樂觀度」表現最為突出，效果更勝藍莓與蘋果。想要科學地長期提升心情愉悅度，最好是每日吃3份水果，略酸少糖的水果更是首選，且無發胖風險。



吃士多啤梨比藍莓蘋果等食物，更能顯著提高快樂度和樂觀度。（AI生成圖片）

腸腦軸影響情緒：水果如何令人快樂？

台灣基隆長庚醫院肝膽胃腸科醫生錢政弘在facebook專頁發文，引用研究指出，食物中不同的類黃酮會促進特定腸道共生菌與代謝物的生長。這些代謝物透過「腸腦軸」（Gut-brain axis）影響血清素、多巴胺等神經傳導物質，從而調節情緒，達到令人愉悅及充滿希望的效果。

不同食物含有不同的類黃酮，類黃酮飲食與維持心理健康密切相關。（AI生成圖片）

《Clinical Nutrition》4萬人研究

不同的水果含有不同的類黃酮，例如士多啤梨和藍莓含有花青素，柑橘類含黃烷酮，蘋果含黃酮醇。為了探究哪種食物對提升人的幸福度和樂觀度的效果最大，科學家分析美國「護理人員健康研究」（Nurses' Health Study）資料庫中約4萬人的數據，並將研究結果刊登於《Clinical Nutrition》。

該研究記錄了參與者每天的目標食物攝取量，再借助量表量化參與者的快樂感和樂觀感。實驗中的測試食物為7種含類黃酮的食物：蘋果、橙、葡萄柚（西柚）、藍莓、士多啤梨、茶和紅酒。

全文：快樂水果榜│士多啤梨勝藍莓登榜首 研究：類黃酮能提升樂觀度16%