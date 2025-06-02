歐美同預測南海下周有熱帶氣旋　即睇最新風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／GFS／ECMWF】近日本港天氣不穩，美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，都預計下星期南海會有熱帶氣旋生成，往北移動靠近廣東沿岸。



GFS最新預測，估計6月8日（星期日）南海會有熱帶氣旋生成，之後往北方移動靠近廣東沿岸，至6月12日（星期四）會「直角轉彎」移向海口市。（GFS／Windy.com）

將有颱風生成？根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，估計6月8日（星期日）南海會有熱帶氣旋生成，之後往北方移動靠近廣東沿岸，至6月12日（星期四）會「直角轉彎」移向海口市。

即睇GFS最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼（截至6月2日中午1時30分）

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GFS、ECMWF同預測南海巨型熱帶氣旋生成

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測下星期南海會有熱帶氣旋生成，但形成時間、結構及移動路徑與GFS不同。根據ECMWF預測，6月10日至11日（星期二至三）南海會有熱帶氣旋生成，之後往東北方向移動，靠近台灣。

ECMWF預測，6月10日至11日（星期二至三）南海會有熱帶氣旋生成，之後往東北方向移動，靠近台灣。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼（截至6月2日中午1時30分）

不過德國氣象局使用預測模型（ICON），暫未見到相關預測。

目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

香港天氣消息：未來9天多天驟雨

本港天氣方面，天文台預料，受一道低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸有驟雨及幾陣雷暴，隨着高空反氣旋逐漸增強，本周後期廣東地區驟雨減少，周末至下周初該區日間酷熱；預料一個廣闊低壓區會在下周初至中期為南海中至北部帶來不穩定天氣。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹5級風。