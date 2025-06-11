大媽帶電動車搭港鐵　網民：鋰電池着火就大鑊　港鐵附例：須拆轆

又有乘客違反《港鐵附例》，攜帶未拆前車輪電動單車進入港鐵範圍！網上流傳照片，有大媽攜帶1輛電動單車進入港鐵車廂，有乘客不滿拍下照片公審，引來網民紛紛批評大媽行為危險及違反《港鐵附例》，「鋰電池喺列車着火就大大鑊」、「撳掣啦，話有電動車喺車廂內，有火警嘅風險，要求處理」。《香港01》已就事件向港鐵查詢，正等候回覆。



網上流傳照片，有大媽攜帶1輛電動單車進入港鐵車廂，有乘客不滿拍下照片公審。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

有港鐵乘客於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文，並上載1張照片，見到有大媽攜帶1輛電動單車進入港鐵車廂，大媽站在近車門位置，戴上「黑超」，未有躲避鏡頭。樓主配上「型」1隻字總結照片，亦帶嘲諷意味。

大媽帶電動單車搭港鐵

有網民留言批評，「唔係要拆1個轆㗎咩」、「點解要明知故犯呢香港人」，又揶揄「成個車模咁款喎」、「嚟緊會唔會見到有綿羊仔搭港鐵？」。

網民紛紛批評大媽行為危險及違反《港鐵附例》，「鋰電池喺列車着火就大大鑊」。（電動單車示意圖／GettyImages）

網民：鋰電池喺列車着火就大大鑊

有網民直呼危險，認為港鐵應加重罰則，「有鋰電池好危險」、「如果着火就X街」、「真係唔明！係咪要爆1次電池，有傷亡先執法？」、「港鐵捉到真係要告唔係警告，否則只會助長呢啲人繼續唔守規矩，終有1日搞出事」。

根據《港鐵附例》，乘客如欲攜帶單車乘搭港鐵，必須摺合單車或拆除單車前車輪，以確保其符合運載行李規定。（資料圖片）

港鐵附例：必須摺合單車或拆除單車前車輪

根據《港鐵附例》，任何人不得將單車、電單車或其他類似的運輸工具進入港鐵範圍，有關行為有可能影響鐵路安全；乘客如欲攜帶單車乘搭港鐵，必須摺合單車或拆除單車前車輪，以確保其符合運載行李規定（即任何行李的長、闊、高總和不超過170厘米，而任何一面的長度不超過130厘米）。