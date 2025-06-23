連環颱風吹襲？聖帕料今午生成 即睇颱風路徑 歐美模式驚人發現
撰文：布萊恩
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【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／聖帕／HKO／日本旅遊／GFS／ECMWF】將有連環颱風吹襲日本？日本氣象廳6月22日表示，位於日本東南海面上的熱帶擾動95W已增強為熱帶性低氣壓，預計會在24小時內生成為颱風「聖帕」。
台灣中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則表示，預計今天（6月23日）下午生成今年第2號颱風聖帕，未來路徑朝西北向日本逼近，再向東北大迴轉，減弱遠離。
GFS預測連環颱風吹襲日本
而根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，聖帕會逐漸靠近日本，至6月26日（星期四）在日本掠過，轉向東北方向移動離開。
惟聖帕離開後，菲律賓東面海域會再有1個巨型熱帶氣旋生成，往北移動靠近日本，並在7月5日至7月6日穿過日本。
即睇GFS最新熱帶氣旋聖帕路徑預測▼▼▼
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ECMWF同預測聖帕靠近日本
歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，聖帕會逐漸靠近日本，6月25日至6月26日（星期三至星期四）在日本掠過，轉向東北方向離開。但暫未見有另1個熱帶氣旋靠近日本。
即睇ECMWF最新熱帶氣旋聖帕路徑預測▼▼▼
不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。
天文台：未來9天多天有驟雨
本港天氣方面，天文台表示，受高空反氣旋支配，未來兩三日華南普遍晴朗，持續酷熱；一道廣闊低壓槽會在本周中期為南海中北部帶來不穩定天氣，並在本周後期靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有幾陣雷暴；預料廣闊低壓槽會在周末期間至下周初在南海北部一帶徘徊，該區天氣持續不穩定。
根據天文台九天天氣預報，本港未來9天多天有驟雨，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹4級風。